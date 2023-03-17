Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях

Особисті фінанси
71
Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях
Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях
За останній рік великі технологічні компанії звільнили близько 300 тис. людей. Тенденція щодо скорочень команд і заморожування бонусів спостерігається і в Україні.
Про це свідчать результати опитування Ain.ua.

Виплата бонусів

Як показало опитування, більшість компаній не платять співробітникам бонуси цього року. Про це повідомили 58,2% респондентів. Найбільш поширеною причиною відміни бонусної системи опитані назвали фінансові проблеми, пов’язані з повномасштабною війною. Крім цього, компанії намагаються економити, спостерігається зниження продажів послуг або виробленої продукції, а також фіксують негативний вплив глобальної кризи. 41,8% опитаних продовжують отримувати бонуси.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua

Перегляд зарплат

Все більше компаній призупиняють перегляд зарплат спеціалістів. Зокрема, про фіксовану оплату праці протягом довгого часу розповіли 54,1% респондентів.
Одночасно, 45,9% опитаних повідомили про зворотне. Якщо зарплати й переглядають, то станом на кінець 2022-початок 2023 року, їх зазвичай підвищують на 5-10%. 30,9% опитаних зазначили, що фіксували підвищення зарплат працівникам на 10-20%.
Зарплати зростають на 20% і більше у 17,6% випадків.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua

Звільнення працівників

З-поміж іншого, компанії в Україні все частіше вдаються до скорочень членів команди. 60,9% респондентів зазначили, що скорочення проводилися у їхніх фірмах. 39,1% опитаних не спостерігали подібних дій зі сторони керівництва.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua

Довідка Finance.ua:

  • майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний. Чиїсь навички втратили актуальність через повномасштабну війну, хтось — виїхав з окупованих територій і не зміг знайти роботу на новому місці, у когось розвалився бізнес. 5 професій, які можна опанувати досить швидко;
  • з березня минулого року 600 тисяч українців повернулись до роботи;
  • наразі найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
ain.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.