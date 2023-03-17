Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях — Finance.ua

Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Скорочення, зупинка перегляду зарплат і виплат бонусів: яка зараз ситуація в компаніях

За останній рік великі технологічні компанії звільнили близько 300 тис. людей. Тенденція щодо скорочень команд і заморожування бонусів спостерігається і в Україні.

Про це свідчать результати опитування Ain.ua.

Виплата бонусів

Як показало опитування, більшість компаній не платять співробітникам бонуси цього року. Про це повідомили 58,2% респондентів. Найбільш поширеною причиною відміни бонусної системи опитані назвали фінансові проблеми, пов’язані з повномасштабною війною. Крім цього, компанії намагаються економити, спостерігається зниження продажів послуг або виробленої продукції, а також фіксують негативний вплив глобальної кризи. 41,8% опитаних продовжують отримувати бонуси.

Інфографіка: Ain.ua

Перегляд зарплат

Все більше компаній призупиняють перегляд зарплат спеціалістів. Зокрема, про фіксовану оплату праці протягом довгого часу розповіли 54,1% респондентів.

Одночасно, 45,9% опитаних повідомили про зворотне. Якщо зарплати й переглядають, то станом на кінець 2022-початок 2023 року, їх зазвичай підвищують на 5-10%. 30,9% опитаних зазначили, що фіксували підвищення зарплат працівникам на 10-20%.

Зарплати зростають на 20% і більше у 17,6% випадків.

Інфографіка: Ain.ua

Інфографіка: Ain.ua

Звільнення працівників

З-поміж іншого, компанії в Україні все частіше вдаються до скорочень членів команди. 60,9% респондентів зазначили, що скорочення проводилися у їхніх фірмах. 39,1% опитаних не спостерігали подібних дій зі сторони керівництва.

Інфографіка: Ain.ua

Довідка Finance.ua:

майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний. Чиїсь навички втратили актуальність через повномасштабну війну, хтось — виїхав з окупованих територій і не зміг знайти роботу на новому місці, у когось розвалився бізнес. 5 професій, які можна опанувати досить швидко;

з березня минулого року 600 тисяч українців повернулись до роботи;

наразі найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень.

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