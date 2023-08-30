Складність майнінгу досягла нової історичної позначки — Finance.ua

Складність майнінгу досягла нової історичної позначки
Після перерахунку, який відбувся 22 серпня, складність видобутку Bitcoin досягла історичного максимуму. Також виріс хешрейт мережі, пише BTC.com.
Отже, складність видобутку Bitcoin досягла позначки у 55,62 T (+6,17%). Виріс і середній показник мережі хешрейту — 397,74 EH/s. Тобто тепер на видобуток одного блоку потрібно 9 хвилин 26 секунд.
Нагадаємо, Bitcoin є децентралізованою валютою, яка базується на довірі до блокчейну, що підтримується та оновлюється завдяки майнінгу. Люди, які займаються цим процесом, використовують свої спеціальні машини, щоб вирішити складні математичні завдання, і перший, хто це зробить, додає наступний блок до ланцюжка блокчейну й отримує винагороду в Bitcoin.
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Перерахунок відбувається кожних 2016 блоків, це приблизно 2−3 тижні. Якби така процедура не проводилася б, збільшення кількості майнерів привела б до надто швидкого створення блоків, що зруйнувало б економічну модель винагороди та загрожувало безпеці мережі.
Натомість надто висока складність може зробити майнінг неефективним, тому перерахунок намагається забезпечити баланс задля безпеки та продуктивності мережі.
У яких країнах найдорожче майнити Bitcoin
В Україні видобути одну монету коштує 10 730 доларів. Це відносно середній показник, якщо порівнювати його з країнами ЄС, де цей процес найдорожчий, або Африкою та Азією — де найдешевший.
Тож найдорожче майнити Bitcoin у таких країнах:
- Італія — 208 560 доларів;
- Австрія — 184 352 долари
- Бельгія — 172 381 долар;
- Данія — 166 795 доларів;
- Німеччина — 163 336 доларів;
- Ірландія — 159 612 доларів;
- Литва — 152 163 долари.
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