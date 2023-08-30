Складність майнінгу досягла нової історичної позначки — Finance.ua

Складність майнінгу досягла нової історичної позначки 30.08.2023, 00:21 — Криптовалюта

Складність майнінгу досягла нової історичної позначки

Після перерахунку, який відбувся 22 серпня, складність видобутку Bitcoin досягла історичного максимуму. Також виріс хешрейт мережі, пише BTC.com.

Отже, складність видобутку Bitcoin досягла позначки у 55,62 T (+6,17%). Виріс і середній показник мережі хешрейту — 397,74 EH/s. Тобто тепер на видобуток одного блоку потрібно 9 хвилин 26 секунд.

Нагадаємо, Bitcoin є децентралізованою валютою, яка базується на довірі до блокчейну, що підтримується та оновлюється завдяки майнінгу. Люди, які займаються цим процесом, використовують свої спеціальні машини, щоб вирішити складні математичні завдання, і перший, хто це зробить, додає наступний блок до ланцюжка блокчейну й отримує винагороду в Bitcoin.

Перерахунок відбувається кожних 2016 блоків, це приблизно 2−3 тижні. Якби така процедура не проводилася б, збільшення кількості майнерів привела б до надто швидкого створення блоків, що зруйнувало б економічну модель винагороди та загрожувало безпеці мережі.

Натомість надто висока складність може зробити майнінг неефективним, тому перерахунок намагається забезпечити баланс задля безпеки та продуктивності мережі.

У яких країнах найдорожче майнити Bitcoin

одну монету В Україні видобутиодну монету коштує 10 730 доларів. Це відносно середній показник, якщо порівнювати його з країнами ЄС, де цей процес найдорожчий, або Африкою та Азією — де найдешевший.

Тож найдорожче майнити Bitcoin у таких країнах:

Італія — 208 560 доларів;

Австрія — 184 352 долари

Бельгія — 172 381 долар;

Данія — 166 795 доларів;

Німеччина — 163 336 доларів;

Ірландія — 159 612 доларів;

Литва — 152 163 долари.

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