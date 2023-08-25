Аналітик, який передбачив обвал крипторинку у 2021 році, оприлюднив прогноз щодо майбутнього BTC — Finance.ua

Аналітик, який передбачив обвал крипторинку у 2021 році, оприлюднив прогноз щодо майбутнього BTC Вчора 22:11 — Криптовалюта

Аналітик, який передбачив обвал крипторинку у 2021 році, оприлюднив прогноз щодо майбутнього BTC

Аналітик під псевдонімом Dave the Wave, який точно передбачив обвал крипторинку в травні 2021 року, представив прогноз щодо того, коли біткоїн ( BTC ) досягне нових історичних максимумів.

Трейдер повідомив своїм підписникам у мережі X, що поточний ведмежий ринок BTC і корекція від максимуму 2023 року, ймовірно, триватимуть щонайменше до кінця року.

Dave the Wave використовує власну версію логарифмічних кривих зростання (LGC), які намагаються спрогнозувати макро максимуми і мінімуми біткоїна, фільтруючи при цьому середньострокову волатильність і шум. В даний час BTC торгується біля нижньої межі LGC аналітика, все ще перебуваючи в «зоні покупок».

На думку аналітика, ціна BTC може трохи знизитися до наступного року, перш ніж піднятися до нових максимумів вище 69 000 доларів до середини 2024 року.

«Деякий погляд на макроекономіку BTC:

Графік, що показує крутизну ціни відносно LGC і корекції. Нещодавній рух вгору повернув 50% попередньої корекції.

Ця корекція може тривати до кінця року — 50% розширення періодів Фібоначчі.

Можливі цільові рівні фібо для цієї корекції.

Лінія для спостереження за можливим проривом вгору.

Ще один подібний рух вгору після корекції може призвести до того, що ціни досягнуть історичних максимумів в середині наступного року".



Крім LGC, який вказує на новий виток біткоїна, експерт зазначив, що щомісячний індикатор конвергенції ковзних середніх (MACD), який є індикатором довгострокового імпульсу, також розвернувся в бік біткоїна.

«2,5 роки тому поточна ціна була б занадто високою для покупки. А зараз? Розумна інвестиція на кшталт BTC LGC для тих, хто не має досвіду.

Не кажучи вже про довгостроковий MACD (перетинається бичачим трендом і знаходиться трохи нижче нульової лінії)…" - написав експерт.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.