Скільки жителів Сальвадору використовують Bitcoin для взаєморозрахунків — Finance.ua
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Скільки жителів Сальвадору використовують Bitcoin для взаєморозрахунків

Криптовалюта
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Скільки жителів Сальвадору використовують Bitcoin для взаєморозрахунків
Скільки жителів Сальвадору використовують Bitcoin для взаєморозрахунків
Університет Франсиско Гавідія провів опитування серед громадян Сальвадору, яке засвідчило, що лише 7,5% жителів використовують Bitcoin для взаєморозрахунків.
Крім того, трохи більше 1% респондентів вказали, що майбутнє країни має бути пов’язане з першою криптовалютою.
Згідно із заявою авторів, в опитуванні взяли участь 1224 особи віком від 18 років. Воно проходило в період з 25 до 30 вересня 2024 року.
Опитувальник містив різні запитання на економічні, соціальні та політичні теми. Зокрема, дослідження показало, що рейтинг президента Наїба Букеле залишається високим. Середня оцінка склала 8,43 бала. Це трохи менше значення від червня 2023 року, але вище, ніж у травні 2022 року.
На запитання про оцінку економічної ситуації в країні 52,5% відповіли «середньо», 17% — «погано», 3,4% — «дуже погано». 27% загалом задоволені поточною ситуацією.
Оцінка економічного стану країни. Джерело: опитування Університету Франсиско Гавідія.
Оцінка економічного стану країни. Джерело: опитування Університету Франсиско Гавідія.
52,4% вважають, що уряду в майбутньому слід сконцентруватися на освіті, 26,5% — промисловості, 7,9% — сфері послуг, 7,8% — туризмі. Лише 1,3% респондентів заявили, що необхідно більше уваги приділяти ініціативам, пов’язаним із подальшим впровадженням Bitcoin.
Акцент на майбутній політиці Сальвадора. Джерело: опитування Університету Франсіско Гавідія.
Акцент на майбутній політиці Сальвадора. Джерело: опитування Університету Франсіско Гавідія.
Лише 7,5% опитаних зазначили, що використовують Bitcoin для взаєморозрахунків, 92% — ні. Ще 0,5% не можуть відповісти або роблять це нерегулярно.

Як протікає інтеграція Bitcoin в Сальвадорі

Країна легалізувала першу криптовалюту у вересні 2021 року. Крім запуску продуктів і проєктів, пов’язаних із Bitcoin, влада також активно інвестує в актив. Згідно з ончейн-даними, станом на 16 жовтня вона контролює 6127 BTC.
Рішення уряду Сальвадору про легалізацію Bitcoin зіткнулося з критикою, зокрема від Міжнародного валютного фонду. Останній повторно закликав владу переглянути цю політику на початку жовтня 2024 року.
Безпосередньо сам Букеле визнав, що це рішення не виправдало очікувань. Водночас він не вважає його помилкою, оскільки влада не нав’язує Bitcoin, натомість пропонуючи його як альтернативу.
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