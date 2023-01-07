Скільки заробляють українські криптоінвестори — дослідження — Finance.ua

Скільки заробляють українські криптоінвестори — дослідження Сьогодні 14:04 — Криптовалюта

Скільки заробляють українські криптоінвестори — дослідження

Понад 6 мільйонів українців володіють криптовалютами. Ким працюють ці люди, чим цікавляться, чому купують цифрові активи і які мають очікування щодо ринку криптовалют — у результатах дослідження EXMO.com

У 2022-му Україна посіла третє місце у рейтингу прийняття крипти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток громадян, які володіють криптовалютами у нашій країні, за рік зріс на понад 2%, досягнувши 15,72% на початку 2022-го. Попри значні цифри, на ринку криптовалют в Україні практично відсутні свіжі локальні дослідження цієї аудиторії.

Експерти вирішили дізнатись, хто ж входить в ці шість мільйонів, які мають криптовалюти.

«Ми провели опитування серед українців — користувачів нашої біржі. Отримали 863 анкети, очистили їх від дублікатів та частково заповнених, і лишилося 647 якісних результатів. Вибірка не є показовою для всієї України, втім, результати дослідження дають зрозуміти тенденції та вловити поширені звички аудиторії», — йдеться у дослідженні.

Демографія українських криптоентузіастів

Кількість чоловіків — користувачів нашої біржі значно переважає жіночу аудиторію. Із 647 респондентів, 607 — чоловіки. Понад 42% опитаних віком від 35 до 44 років. Друга за чисельністю група людей віком від 45 до 54 років. Попри упередження про те, що у ринку криптовалют лише молода аудиторія, 6,6% опитаних зазначили, що їм більше 55 років. Водночас четверо людей відмітили, що вони на пенсії.

Понад 60% криптоентузіастів мають дипломи про повну вищу освіту. 22,5% аудиторії отримали лише середню освіту, а п’ятеро із опитаних мають науковий ступінь.

Більшість з тих, хто інвестує у криптовалюти, зайняті на ринку ІТ та торгівлі. 15,9% людей займаються будівництвом, а понад 10% працюють у маркетингу. Троє з опитуваних служать у ЗСУ, ще троє працюють вчителями. 3% аудиторії зазначили, що вони втратили роботу після початку війни.

62,5% аудиторії заробляють до $1 000 на місяць. Друга за чисельністю група отримує від $1 000 до $2 999 щомісяця. Дохід 27 людей із опитаних складає від $3 000 до $4 999, а рівень заробітної плати чотирьох респондентів сягає понад $10 000.

Як і коли вони потрапили у крипту

13,6% опитаних відмітили що дізнались про криптовалюти більше 10 років тому. При цьому тих, хто додав їх у портфель тоді ж — всього 6,6%. 25,6% опитаних знайомі з криптою більше 7 років, а тих хто придбав цифрові активи 7-10 років назад — 14,4%. Найбільше (26,8%) з опитаних стали власниками криптовалют у період з 2015 по 2017-ий.

Після 2017-го року аудиторія легше купує крипту, ніж до того. Якщо до того людям потрібно було кілька років на прийняття рішення про купівлю цифрових грошей, то після аудиторія готова швидше реагувати на інтерес до ринку.

Серед найбільш популярних причин для купівлі криптовалюти — бажання спробувати щось нове. Понад 46% аудиторії обрали саме цей варіант. Трохи менше (26,4%) тих, хто купував монети і токени як довгострокову інвестицію. 17,4% мали на меті швидкий заробіток при купівлі цифрових активів.

Звички українських криптоінвесторів

Більше половини опитаних (56,6%) купують криптовалюту на гроші, які залишаються після щомісячних витрат. 31,1% кожного місяця виділяють певну суму на придбання цифрових активів. 6,8% аудиторії отримують заробітну плату у крипті, 3,2% вклали у неї кошти від продажу цінних активів: нерухомості, авто і т.д, а 2,3% опитаних зайняли гроші для купівлі крипти.

Частота купівлі криптовалют різниться. Найбільше тих, хто купує цифрові активи раз на місяць. Друга велика група інвестує у них декілька разів на місяць. 17,9% тих, хто додає нові валюти у портфель раз на квартал. Трохи менше (13,1%) інвестують у криптовалюти раз на рік.

Найбільша кількість власників цифрових грошей сприймає криптовалюти як довгострокову інвестицію. 28,3% опитуваних займаються трейдингом, і криптовалюти для них є джерелом додаткового або основного заробітку. 8,2% людей використовують крипту для заощаджень. 14% аудиторії вважають цю індустрію своїм хобі.

Найкраще на ринку криптовалют працює «сарафанне радіо» — більше 45% опитуваних дізналися про біткоїн та інші цифрові валюти від друзів та знайомих. На другому за чисельністю місці — ті, хто почув про крипту в соцмережах. Є й ті хто почав вивчати ринок після того, як почав у ньому працювати.

Рішення про інвестиції більшість приймає на основі технічного аналізу криптопроєкту від аналітиків. Важливими для аудиторії також є наявність новин про проєкт, публічність команди, а також думка знайомих й інфлюенсерів.

63,7% трейдерів зберігають у криптовалютах менше 25% своїх заощаджень. 19,5% аудиторії — від 25% до 49%. Більше половини з опитаних зберігають гроші на криптобіржах. 5% обирають для цього холодні гаманці, а 38,8% аудиторії розділяють свої активи між першим і другим варіантом.

Жоден із опитаних не користується лише однією криптобіржею. Більшість регулярно використовує від двох до п’яти платформ. Обирають біржі, спираючись на надійність, зручність інтерфейсу та наявність цікавих торгових пар. 35,8% відмітили, що вивчають наявність ліцензій у компанії, 36% обирають біржу за розміром торгових комісій, а 36,8% відмічають важливість оперативної роботи команди підтримки.

У топ-5 криптовалют, які зберігаються на гаманцях українських криптохолдерів, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) і Dogecoin (DOGE).

46,9% аудиторії зберігає криптовалюти більше року. 7,4% людей тримають крипту на гаманці приблизно рік. Майже однакові відсотки (12,1% і 11,3%) тих, хто не продає свої активи пів року або протягом кварталу. 10,2% опитаних продають криптовалюти через місяць після купілві.

64% опитаних зазначили, що не збираються продавати свої криптозаощадження за будь-якого рівня просідання вартості. 30,3% людей планують повністю або частково зафіксувати прибуток за прибутковості портфеля від +100% до +1000%. 17% аудиторії зазначили що готові вивести гроші коли прибутковість сягне від 50% до 100%.

uaspectr За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.