Скільки українських біженців знайшли роботу в Молдові — Finance.ua

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Скільки українських біженців знайшли роботу в Молдові

Особисті фінанси
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Скільки українських біженців знайшли роботу в Молдові
Скільки українських біженців знайшли роботу в Молдові
У 2024 році близько 60% українських біженців працевлаштувалися в Молдові.
Про це свідчать дані опитування та дослідження Міжнародної організації з міграції, повідомляє Stiripesurse.md.

Працевлаштування українців

З працевлаштованих українців 44% отримали постійну роботу, 10% стали тимчасовими або неформальними працівниками і 4% працюють віддалено або мають пасивні джерела доходу, будучи повністю фінансово незалежними.
Згідно з наведеними даними, чоловікам набагато легше знайти роботу.

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У Молдові змогли працевлаштуватися 82% українців і лише 35% українок. Рівень безробіття серед українських жінок уп’ятеро вищий, ніж серед чоловіків, 49% проти 10%.

З якими проблемами стикають українці

Майже половина українських біженців повідомили, що зіткнулися з проблемами під час пошуку роботи в Молдові.
Понад 60% відзначили відсутність можливостей працевлаштування, а 49% назвали проблемою мовний бар’єр.
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Третьою проблемою назвали відсутність інформації про роботу та умови працевлаштування вимушених переселенців.
Респонденти розповіли, що шукали роботу в соціальних мережах і зверталися до спеціалізованих сайтів з оголошеннями про роботу. При цьому дехто вдавався до консультацій місцевих служб зайнятості.

Довідка Finance.ua:

  • у березні 2024 року міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомляв, що з початку повномасштабної війни в Україні, Молдова прийняла понад 1,4 млн українців. Понад 115 тисяч громадян України залишилися в країні, решта прослідували транзитом в інші країни або повернулися в Україну;
  • за результатами дослідження, українські біженці у Молдові покладаються на гуманітарну допомогу як на основне джерело доходу — 71% респондентів; не можуть задовольнити основні потреби, незважаючи на отримання допомоги — 37%; висловлюють невпевненість у своєму майбутньому — 43% опитаних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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