Скільки українців здають на «права» з першої спроби — Finance.ua

Скільки українців здають на «права» з першої спроби Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Скільки українців здають на «права» з першої спроби

З початку 2025 року в Україні було проведено майже 73 тисячі теоретичних іспитів. Із них понад 20 тисяч — складені за результатами самопідготовки та 52 тисячі іспитів — після навчання в автошколі.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

«За даними статистики можна простежити, що майбутні водії, на жаль, недостатньою мірою засвоюють навчальний матеріал з теоретичної частини підготовки. Середній відсоток успішного складання теоретичного іспиту з першого разу становить близько 21%», — розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Тому важливо, аби кандидати у кермувальники якісно проходили підготовку та складали іспити у сервісних центрах МВС.

Найчастіше під час складання теоретичного іспиту громадяни допускають типові помилки. Павло Сорока розповів, що серед найпоширеніших — проїзд нерегульованим перехрестям та перехрестям з круговим рухом, а також пов’язані із застосуванням вимог дорожньої розмітки та з рухом транспортних засобів за жестами регулювальника.

Теоретичні знання ПДР — це основа, на якій базується практична підготовка водія. Тому кожен, хто бажає сісти за кермо, повинен вміти застосовувати їх на практиці. Для цього кандидат у кермувальники проходить практичну підготовку в автошколі й складає внутрішній практичний іспит. Далі звертається до сервісного центру МВС та складає практичний іспит.

За словами Павла Сороки, з початку 2025 року у сервісних центрах МВС було проведено близько 93 тисяч практичних іспитів. Із них з першого разу успішно склали іспит близько 16%.

Заступник начальника Головного сервісного центру МВС звернув увагу, що за екзаменацією здійснюється посилений контроль: «У теоретичних класах обладнані відеокамери з аудіозаписом, які фіксують звук.

Також відеокамерами обладнані автомобілі сервісних центрів МВС, на яких складаються практичні іспити. Тобто кандидати у водії під час складання іспитів можуть розраховувати тільки на свої знання".

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