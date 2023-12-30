Скільки платить держава за реабілітацію військових — Finance.ua

Скільки платить держава за реабілітацію військових Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Ветерани в Україні отримують безкоштовні послуги з реабілітації на рівні з іншими громадянами. Держава надає медичним закладам кошти на реабілітацію незалежно від того, цивільний це чи військовий.

Фахівців, які займаються реабілітацією, в Україні стає все більше: їх кількість зросла більш ніж удвічі.

Пацієнт має отримувати три години реабілітації на день. За курс реабілітації однієї людини протягом 14 днів медзаклад отримує збільшений тариф — 19 700 гривень. За курс реабілітації у 21 день — 33 600 гривень, наводить дані Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

«Нам треба зробити все, щоб людина не стала особою з інвалідністю. І треба, щоб реабілітація почалася якомога раніше, щоб не втратити час», — каже він.

У МОЗ нагадали, що збільшення тарифів за послуги з реабілітації в Україні стимулювало медичні заклади залучати більше профільних фахівців. Їх кількість зросла практично удвічі.

«Зараз всі подібні заклади в Україні здатні приймати понад 8 тисяч пацієнтів на день. Наша потреба — якраз 7−8 тисяч. Ми орієнтуємося на досвід в Ізраїлю: там на 10 мільйонів населення — близько тисячі реабілітаційних ліжок. Але в Ізраїлі дуже добре працює допомога в громадах, нам це ще потрібно розвивати. В Україні міжнародні команди фахівців з реабілітації постійно вчать наших колег», — зазначив співрозмовник.

Зараз, за його словами, ліжок для курсів реабілітації достатньо, і система не завантажена.

«Наразі ми скоріше бачимо певне недозавантаження. Держава дає кошти на реабілітацію незалежно від того, цивільний це чи військовий. Кожен громадянин України має право щонайменше на два реабілітаційні цикли на рік. Для важких травм і ампутацій — до 8 циклів на рік. За все це платить держава», — додає Василь Стрілка.

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