Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)

У 2023 році в ЄС на одного мешканця припадало в середньому 0,55 легкових автомобілів, що на 0,1 процентного пункту менше, ніж у 2022 році.

Регіональні показники автомобілізації (кількість легкових автомобілів на 1000 жителів) часто пов’язані з економічними умовами, але також можуть залежати від конкретних обставин. Наприклад, на рекордний показник у Валле-д'Аоста вплинули сприятливі правила оподаткування.

У 2023 році 3 регіони з найвищим рівнем моторизації були в Італії:

Валле-д'Аоста з 2295 легковими автомобілями на 1000 мешканців,

Автономна провінція Тренто з 1521 автомобілем на 1000 мешканців

Автономна провінція Больцано/Больцано з 915 автомобілями на 1000 мешканців.

Серед 10 регіонів з найвищим рівнем моторизації:

6 знаходилися в Італії,

по 1 — у Фінляндії, Греції, Нідерландах та Чехії.

Де найбільша частка електромобілів:

Серед регіонів ЄС з найвищою часткою електромобілів серед усіх автомобілів виділялися регіони Нідерландів та Швеції.

Найвищі частки були зафіксовані у Флеволанді (17,1%) у Нідерландах, Стокгольмі (10,7%) у Швеції, Говедстадені в Данії та Утрехті в Нідерландах (по 8,6%).

У першій десятці регіонів 5 знаходилися в Данії, 2 у Нідерландах, 2 у Швеції та 1 у Бельгії.

З 10 регіонів з найнижчою часткою електромобілів (майже до нуля), 6 регіонів знаходилися в Греції, 2 в Іспанії та 2 в Польщі.

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