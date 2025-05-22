Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)

Технології&Авто
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Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)
Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)
У 2023 році в ЄС на одного мешканця припадало в середньому 0,55 легкових автомобілів, що на 0,1 процентного пункту менше, ніж у 2022 році.
Ця інформація взята з даних регіональної транспортної статистики, опублікованих Євростатом.
Регіональні показники автомобілізації (кількість легкових автомобілів на 1000 жителів) часто пов’язані з економічними умовами, але також можуть залежати від конкретних обставин. Наприклад, на рекордний показник у Валле-д'Аоста вплинули сприятливі правила оподаткування.
Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)
У 2023 році 3 регіони з найвищим рівнем моторизації були в Італії:
  • Валле-д'Аоста з 2295 легковими автомобілями на 1000 мешканців,
  • Автономна провінція Тренто з 1521 автомобілем на 1000 мешканців
  • Автономна провінція Больцано/Больцано з 915 автомобілями на 1000 мешканців.
Серед 10 регіонів з найвищим рівнем моторизації:
  • 6 знаходилися в Італії,
  • по 1 — у Фінляндії, Греції, Нідерландах та Чехії.

Де найбільша частка електромобілів:

Серед регіонів ЄС з найвищою часткою електромобілів серед усіх автомобілів виділялися регіони Нідерландів та Швеції.
Скільки легкових автомобілів на одного мешканця ЄС (інфографіка)
Найвищі частки були зафіксовані у Флеволанді (17,1%) у Нідерландах, Стокгольмі (10,7%) у Швеції, Говедстадені в Данії та Утрехті в Нідерландах (по 8,6%).
У першій десятці регіонів 5 знаходилися в Данії, 2 у Нідерландах, 2 у Швеції та 1 у Бельгії.
З 10 регіонів з найнижчою часткою електромобілів (майже до нуля), 6 регіонів знаходилися в Греції, 2 в Іспанії та 2 в Польщі.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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