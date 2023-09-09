Скільки коштують продукти в різних країнах Європи (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують продукти в різних країнах Європи (інфографіка) Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Скільки коштують продукти в різних країнах Європи (інфографіка)

Про зростання цін в Україні можна писати хоч кожен тиждень — для цього завжди знайдуться підстави. Як з’ясувалося, у країнах Європи ціни також не стоять на місці та іноді по-справжньому вражають.

Різниця між цінниками на українських і європейських прилавках може складати 5−7 разів, але це зовсім не заважає міфам про те, що в Україні продукти вже дорожче, ніж у європейських сусідів.

Останнім часом ми часто чуємо, що продукти в Європі — відносно недорогі, а в Польщі взагалі дешевше, ніж в Україні. Статті у ЗМІ про дешеву їжу в ЄС «надійно» підкріплюються дописами в соцмережах від українців в Європі. Так, ми дійсно проїдаємо величезну частку доходів, але чи дійсно у сусідів дешевше, та які саме продукти тішать європейців низькими цінами?

Польща за цінами до України найближче, але говорити, що там усі продукти — дешевші, було б перебільшенням. Ціни на молочні продукти, дійсно, нижчі навіть без акцій, а от, наприклад, на яйця та цукор — удвічі вищі. Зрештою наш польський кошик виявився у півтори рази дорожче за український.

«Найбільш бюджетні магазини в Польщі — це магазини мережі Biedronka, — розповідає Катерина, яка останній рік мешкає у польському Битомі. — У Biedronka продаються здебільшого польські продукти, також є декілька стелажів італійської продукції — макаронні вироби, соуси, консервація, піца, нарізка. Асортимент можна порівняти з нашим АТБ. Молочка, м’ясо, овочі, фрукти — все це ми купуємо у Biedronka. Мені взагалі дуже зручно, бо я живу поряд із двома магазинами мережі. В одному — більший вибір молочних продуктів, в іншому — овочів. Крім того, плюсом Biedronka є велика кількість акцій. Наприклад, пачка вершкового масла коштує 5,5−6 злотих, але якщо брати 4 пачки по акції, то кожна коштуватиме 3 злотих. І таких акцій щодня дуже багато. Самі поляки часто купують товари не за раніше заготовленим списком, а лише те, що продається цього дня по акції, адже це дуже вигідно. Друга популярна мережа — Żabka — цікава тим, що магазинів багато, до того ж, вони працюють у неділю та у свята, коли навіть аптеки зачинені».

Країни Балтії: у супермаркетах завжди є щось по акції

Ціни у країнах Балтії трохи вищі за польські, але тримаються майже на одному рівні. Довгі роки товари в Естонії були суттєво дорожчими, ніж у Латвії, і багато жителів Південної Естонії регулярно їздили до прикордонних латвійських міст за покупками. Але рік тому естонські та латвійські ЗМІ безліч разів передрукували новину: харчі у Латвії подорожчали настільки, що тепер уже можна їздити в «продуктові тури» в зворотному напрямку. Протягом року ситуація дещо стабілізувалася і, як видно з інфографіки «Фокусу», щось дешевше в Естонії, щось — в Латвії, але загальна сума витрат — майже однакова.

Австрія: «багаторазові» наліпки та турецькі магазини

Продукти в Австрії переважно більш ніж вдвічі дорожче, ніж в Україні. На деякі продукти з нашого переліку в інфографіці ціни зовсім скажені. Наприклад, з’ясувалося, що куряче філе в австрійському супермаркеті дорожче в чотири рази, а помідори та картопля — в сім. І це ще не межа.

Німеччина: просто треба менше їсти

Найдорожчою країною серед розглянутих «Фокусом» виявилася Німеччина — тут вартість кошика навіть більше, ніж в Австрії. З розглянутих продуктів рекорди б’ють олія, курячі яйця, цукор, сир, огірки.

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