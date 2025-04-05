Скільки коштує великодній кошик у 2025 році: порівняння цін в Україні та Польщі — Finance.ua
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Скільки коштує великодній кошик у 2025 році: порівняння цін в Україні та Польщі

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Скільки коштує великодній кошик у 2025 році: порівняння цін в Україні та Польщі
Скільки коштує великодній кошик у 2025 році: порівняння цін в Україні та Польщі, Фото: freepik
Великдень — одне з найважливіших християнських свят, а традиція освячення великоднього кошика залишається незмінною і в Польщі, і в Україні. Проте ціни на продукти у двох країнах суттєво відрізняються.
Видання inpoland порівняло вартість великоднього кошика у 2025 році.
Ось як виглядає порівняння цін на ці продукти в Україні та Польщі:
Скільки коштує великодній кошик у 2025 році: порівняння цін в Україні та Польщі
На перший погляд може здатися, що вартість продуктів у Польщі вища. Проте, якщо розглянути окремі категорії, то молочна продукція та м’ясо (окрім ковбаси) у Польщі обходяться дешевше, ніж в Україні.

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Наприклад, твердий сир у Польщі коштує вдвічі дешевше, а м’який сир — майже на 40 грн менше. Водночас українці можуть зекономити на пасці та хроні.
Таким чином, великодній кошик у Польщі та Україні має приблизно однакову вартість, хоча різниця у цінах на окремі продукти може вплинути на підсумкову суму.
Нагадаємо, оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України — на 15,9%.
За матеріалами:
inpoland
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