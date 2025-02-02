Скільки коштів витратили українці на нові автівки — Finance.ua

Скільки коштів витратили українці на нові автівки Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Скільки коштів витратили українці на нові автівки, Фото: freepik

Загальна сума витрат на нові легкові автомобілі в Україні у 2024 році склала понад 125 мільярдів гривень. Це на 18% більше, ніж у 2023 році.

Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».

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Зазначається, що приблизно половину цієї суми зібрали п’ять найпопулярніших марок.

Лідери ринку

Найбільше коштів українці витратили на автомобілі Toyota — 18,3 млрд грн.

На другому місці BMW із результатом 16 млрд грн.

Третю позицію займає Mercedes-Benz — 9,7 млрд грн.

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Четвертий рядок рейтингу посіли автівки марки Volkswagen — 9,2 млрд грн.

Замикає п’ятірку Renault — 6,4 млрд грн.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

Audi;

Skoda;

Lexus;

Land Rover;

Porsche.

Нагадаємо, після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку послуга перереєстрації автомобіля в «Дії» відновила роботу.

За підсумками 2024 року український ринок автомобілів посів 22 місце серед європейських країн. Незважаючи на приріст продажів у 9,6%, український авторинок залишається позаду таких країн, як Фінляндія та Словаччина, але випереджає Хорватію, Словенію та Люксембург.

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