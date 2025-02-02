Скільки коштів витратили українці на нові автівки — Finance.ua

Скільки коштів витратили українці на нові автівки
Загальна сума витрат на нові легкові автомобілі в Україні у 2024 році склала понад 125 мільярдів гривень. Це на 18% більше, ніж у 2023 році.
Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».
Зазначається, що приблизно половину цієї суми зібрали п’ять найпопулярніших марок.
Лідери ринку
Найбільше коштів українці витратили на автомобілі Toyota — 18,3 млрд грн.
На другому місці BMW із результатом 16 млрд грн.
Третю позицію займає Mercedes-Benz — 9,7 млрд грн.
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Четвертий рядок рейтингу посіли автівки марки Volkswagen — 9,2 млрд грн.
Замикає п’ятірку Renault — 6,4 млрд грн.
До десятки найпопулярніших марок також увійшли:
- Audi;
- Skoda;
- Lexus;
- Land Rover;
- Porsche.
Нагадаємо, після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку послуга перереєстрації автомобіля в «Дії» відновила роботу.
За підсумками 2024 року український ринок автомобілів посів 22 місце серед європейських країн. Незважаючи на приріст продажів у 9,6%, український авторинок залишається позаду таких країн, як Фінляндія та Словаччина, але випереджає Хорватію, Словенію та Люксембург.
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