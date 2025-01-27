Яке місце посів український авторинок у 2024 році (статистика) — Finance.ua

Яке місце посів український авторинок у 2024 році (статистика) Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Яке місце посів український авторинок у 2024 році (статистика)

Загальний обсяг продажів автомобілів у Європі збільшився на 0,9%, але підсумки року були доволі різними.

За підсумками 2024 року український ринок автомобілів посів 22 місце серед європейських країн. Незважаючи на приріст продажів у 9,6%, український авторинок залишається позаду таких країн, як Фінляндія та Словаччина, але випереджає Хорватію, Словенію та Люксембург.

Ситуація в Європі була різною: загальний обсяг продажу автомобілів збільшився на 0,9%. Лідером залишилася Німеччина, хоч її ринок просів на 1%.

Великобританія показала зростання на 2,6%, а Франція втратила 3,2%. Значний приріст спостерігався у Польщі (+16,1%). Ця країна піднялася на шосте місце, залишивши позаду Бельгію.

Ще у 2008 році Україна посідала 7-ме місце в Європі, але з того часу втратила свої позиції. Проте стійке зростання продажів у 2024 році підтверджує потенціал для подальшого відновлення.

Ampercar За матеріалами:

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