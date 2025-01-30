Які автовиробники продали найбільше машин на китайському ринку — Finance.ua

Які автовиробники продали найбільше машин на китайському ринку 30.01.2025, 00:51 — Технології&Авто

Які автовиробники продали найбільше машин на китайському ринку

Китай давно став найбільшим авторинком світу: минулого року там продано 31,4 млн нових машин. Проте не менш цікавими є і фінансові показники представлених там компаній.

Про це повідомляє Sina Finance

Таку статистику за 2024 рік підготувало місцеве агентство Sina Finance, і при першому погляді на неї стає зрозумілим, наскільки ринок КНР є важливим для іноземних виробників.

Втім, перше місце посів місцевий концерн BYD. Він зміг реалізувати на домашньому ринку 3,49 млн автомобілів, а його прибуток з продажів досяг 58,1 млрд доларів. Це означає, що середня ціна проданого автомобіля BYD порівняно невелика — лише 16 700 доларів.

Mercedes-Benz, що розташувався на другому місці, відвантажив китайським покупцям лише 710 тисяч машин, але отримав з цього 42,5 млрд доларів. Тобто, середня ціна Мерседеса в Китаї — 59 500 доларів.

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При цьому автомобілів Land Rover у Китай за рік імпортували на 10 млрд доларів, середня ціна на які склала 140 500 доларів. Трійку лідерів замикає концерн Volkswagen з результатом у 41,9 млрд доларів. Враховуючи 2,13 млн проданих автомобілів, їхня середня ціна склала всього 19 700 доларів.

Не допомогла навіть преміум-марка Audi, яка сама реалізувала 660 тисяч машин (вони включені до загального тиражу) за середньою ціною 41 тисяча доларів, завдяки чому вдалося заробити 27 млрд доларів.

Крім фірми BYD, серед китайських автовиробників чудово виступив бренд Aito, створений компаніями Huawei та Seres.

Загалом на ринку Китаю продано 390 тисяч машин за середньою ціною 55 500 доларів, що забезпечило заробіток на рівні 21,4 млрд доларів та сьоме місце у рейтингу.

Слідом йде компанія Li Auto, яка на батьківщині реалізувала 500 500 кросоверів і мінівенів за середньою ціною 42 000 доларів, що забезпечило виручку в розмірі 21,1 млрд доларів.

Також у топ-15 потрапили Geely, Chery та Changan.

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