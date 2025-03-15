Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій — Finance.ua

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Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій

Казна та Політика
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Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій
Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій
Видатки Пенсійного фонду на виплату пенсій за останній рік зросли на 7,2%. Ціни в Україні за цей період підвищилися на 14%.
Про це свідчать дані ПФУ.

Фінансування та надходження до бюджету

За даними фонду, до бюджету ПФУ за січень — лютий 2025 року з усіх джерел фінансування надійшло 140,8 млрд гривень. Це на 13,6 млрд гривень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
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Власні доходи 99,3 млрд гривень, (з яких 4,0 млрд гривень — надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету).
Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 31,6 млрд гривень.
Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій
Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива 9,8 млрд гривень.

Видатки фонду

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 140,9 млрд гривень, що на 9,7 млрд гривень більше до відповідного періоду минулого року.
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Видатки на виплату пенсій становили 123,4 млрд гривень. Це на 7,2% більше, ніж в січні-лютому минулого року (115,1 млрд гривень).
Скільки коштів спрямував ПФУ на виплату пенсій
Нагадаємо, з 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій. Завдяки цьому для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.
На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується.
За матеріалами:
РБК-Україна
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