«Сірий паспорт» у Польщі: що це за документ та кому потрібно його оформлювати — Finance.ua

«Сірий паспорт» у Польщі: що це за документ та кому потрібно його оформлювати Сьогодні 10:12 — Світ

«Сірий паспорт» у Польщі: що це за документ та кому потрібно його оформлювати, Фото: freepik

Українці з тимчасовим захистом у Польщі мають можливість отримати так званий «сірий паспорт», який офіційно називається Тимчасовим подорожнім документом іноземця (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP).

Про це розповіли експерти видання Ukrainian in Poland.

Кому видається «сірий паспорт»

Документ мають право отримати громадяни, у яких немає можливості отримати новий закордонний паспорт через воєнні дії чи інші складні обставини.

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«Сірий паспорт» видається на тимчасовій основі, допоки особа не зможе отримати новий закордонний паспорт.

Документ відкриває можливості для подорожей у країни Шенгенської зони на короткий термін без необхідності отримувати додаткову візу, а також можна легально працевлаштуватися та проживати у Польщі.

«Сірий паспорт» слугує для підтвердження особи та ідентифікації в ситуаціях, коли відсутній звичайний закордонний паспорт. У разі труднощів із отриманням документів варто подати заявку на видачу TDP.

Важливо зазначити, що отримати TDP можуть особи зі статусом біженця, а також ті, хто перебуває під міжнародною охороною.

Алгоритм дій для оформлення «сірого паспорта» у Польщі

Подання заяви. Необхідно звернутися до Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) за місцем проживання. Щоб уникнути черг, слід попередньо зареєструватися через онлайн-систему. Збір необхідних документів. Потрібно підготувати повний пакет документів, який включає: посвідчення особи, підтвердження статусу в Польщі, інші документи, які підтверджують національність, дві свіжі фотографії, що відповідають паспортним вимогам. Оплата послуги. Вартість оформлення TDP становить 350 злотих. У певних випадках можливе отримання пільги, що зменшує оплату до 175 злотих. У разі втрати або пошкодження паспорта з вини власника доведеться сплатити 700 злотих. Отримання документа. Після перевірки документів і розгляду заяви «сірий паспорт» буде видано. Його термін дії складає один рік, але це не звільняє людину від необхідності оформлення національного проїзного документа.

становитиме 9%, але розраховуватиметься з 75% від розміру мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, наступного року внесок на медичне страхування у Польщіале розраховуватиметься з

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати становитиме 4666 злотих, тож на медичне страхування буде відраховуватися 314,96 злотих.

Незабаром уряд розглядатиме зміни до Закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину.

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