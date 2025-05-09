Сі Цзіньпін пояснив путіну, якою має бути мирна угода щодо України — Finance.ua
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Сі Цзіньпін пояснив путіну, якою має бути мирна угода щодо України

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з путіним заявив про необхідність досягнення «справедливої» мирної угоди для припинення війни в Україні.
Як пише Bloomberg, під час бесіди з путіним Сі наголосив, що сподівається на досягнення «справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди, яку ухвалять усі залучені сторони», і яка може бути досягнута шляхом діалогу.
«Хоча Сі не став детально розповідати про те, який вигляд має мати можлива угода, однак це перший випадок, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни з Кремлем», — зазначає видання.
Висловлювання Сі прозвучали після того, як Трамп заявив, що для нього було б «природно» попросити Китай допомогти в укладенні угоди між Україною і росією.
При цьому Bloomberg вказує, що заяви китайського лідера стали останнім кроком у його балансуванні на шляху до налагодження зв’язків з Європою в умовах фактичного торгового ембарго з боку США.
За матеріалами:
УНІАН
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