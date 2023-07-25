Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у рф, про закриття рахунків — Finance.ua
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Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у рф, про закриття рахунків

Фондовий ринок
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Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у росії, про майбутнє закриття їхніх рахунків.
Про це пише Forbes Russia.
Зазначається, що про майбутнє закриття рахунків повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust, а Forbes Russia ознайомився з копією листа, автентичність підтвердив один із клієнтів Julius Baer, які його отримали.
«Julius Baer почав надсилати своїм клієнтам, які постійно проживають у росії (в оригіналі використано слово domiciled — вказує на основне місце проживання), повідомлення про майбутнє закриття рахунків.
Банк повідомив клієнтів, що всі ділові відносини з ними буде припинено не пізніше 31 грудня", — йдеться у повідомленні.
«У зв’язку з поточними обставинами і обмеженнями, що розвиваються … банк більше не може пропонувати вам відповідні та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам», — йдеться в листі.
У ньому також зазначено, що всі угоди і контракти — наприклад кредитні договори, — будуть припинені з 30 вересня. Після цього банк надаватиме лише обмежені послуги.
З 1 серпня банк введе кілька додаткових комісій: наприклад, квартальну плату за обслуговування в 2250 франків (приблизно 2590 дол).
Банк також попросив клієнтів надати запитану інформацію, яка дасть змогу розпочати процес закриття рахунків і переказу грошей на інші рахунки.
Зазначається, що у травні Julius Baer повідомив клієнтів — росіян і білорусів — про замороження їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк розіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів. Julius Baer тоді повідомив, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива.
За матеріалами:
Економічна Правда
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