Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку — Finance.ua

Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку Сьогодні 21:01 — Фондовий ринок

Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку

Починаючи з 1 липня 2021 року в Україні було реалізовано 604 тис. га земель; це лише 3,4% площ, які раніше підпадали під дію мораторію на продаж.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

«Попри всі побоювання, з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 000 га, це лише 3,4% земель, які раніше попадали під дію мораторію», — заявив Шмигаль.

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Він також додав, що завдяки запуску проєкту «Земельний банк» торік на онлайн-аукціонах вдалося отримати до бюджету майже 344 млн грн від прозорої оренди землі.

«У 2025 році вже залучено 58,7 млн грн (через аукціони «Земельного банку «- ред.). І це все про те, як ми рухаємося в частині прозорості, в частині цифровізації, в частині електронних послуг», — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні у жовтні — грудні 2024 року за проєктом «Земельний банк» відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.

За три місяці було укладено 175 договорів суборенди на земельні ділянки площею 10 847 га, а до бюджетів різних рівнів надійшло 343,7 млн грн з ПДВ.

Укрінформ За матеріалами:

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