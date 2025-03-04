Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку — Finance.ua

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Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку

Фондовий ринок
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Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку
Шмигаль сказав, скільки в Україні продали сільгоспземель із початку відкриття ринку
Починаючи з 1 липня 2021 року в Україні було реалізовано 604 тис. га земель; це лише 3,4% площ, які раніше підпадали під дію мораторію на продаж.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.
«Попри всі побоювання, з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 000 га, це лише 3,4% земель, які раніше попадали під дію мораторію», — заявив Шмигаль.

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Він також додав, що завдяки запуску проєкту «Земельний банк» торік на онлайн-аукціонах вдалося отримати до бюджету майже 344 млн грн від прозорої оренди землі.
«У 2025 році вже залучено 58,7 млн грн (через аукціони «Земельного банку «- ред.). І це все про те, як ми рухаємося в частині прозорості, в частині цифровізації, в частині електронних послуг», — зазначив прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, в Україні у жовтні — грудні 2024 року за проєктом «Земельний банк» відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.
За три місяці було укладено 175 договорів суборенди на земельні ділянки площею 10 847 га, а до бюджетів різних рівнів надійшло 343,7 млн грн з ПДВ.
За матеріалами:
Укрінформ
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