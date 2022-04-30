Шмигаль розповів про нові домовленості щодо підтримки України — Finance.ua

Прем’єр-міністр нагадав, що серед найважливіших рішень — ухвалення ЄС рішення про скасування мит та обмежувальних заходів для української продукції.
«Майже половина нашого експорту йде до Європи, а тому це дуже потужний крок для підтримки української економіки. Вдячні за це» — наголосив прем’єр-міністр.
Також глава уряду нагадав, що досягнуто домовленостей та ведуться активні перемовини з Польщею, Литвою, Німеччиною, Болгарією, Румунією про використання портової інфраструктури цих країн для експорту української продукції. Окрім цього Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про конфіскацію російських активів.
«Впевнений, що цей запит знайде швидку позитивну відповідь. Після цього російську армію в Україні чекатиме ще більше вкрай неприємних сюрпризів, адже більша частина цієї допомоги — це сучасна зброя», — наголосив прем’єр-міністр. За його словами, цими домовленостями не вичерпується перелік того, що Україні вдалося досягнути на міжнародному рівні. Кожне рішення і кожна домовленість, як наголосив прем’єр, наближають перемогу України.