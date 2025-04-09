ПРОМО SHIB і DOGE хитаються, поки XYZ виривається вперед — яка мем-монета очолить заряд у 2025 році? Сьогодні 14:10 — Криптовалюта

SHIB і DOGE хитаються, поки XYZ виривається вперед — яка мем-монета очолить заряд у 2025 році?

Shiba Inu та Dogecoin, які колись домінували на ринку мем-монет, зараз втрачають свої позиції. В їхній тіні набирає обертів новий гравець під назвою XYZ. Ця нова монета привертає увагу своїм несподіваним сплеском. Велике питання полягає в тому, чи стане XYZ лідером у світі монет-мемів у 2025 році.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Ажіотаж навколо XYZVerse справжній. Як перший в історії всеспортивний мем-токен, він приваблює як спортивних фанатів, так і крипто-ентузіастів, створюючи унікальний кросовер, який набирає серйозної популярності. Завдяки активному попередньому продажу та активній спільноті, деякі інвестори вже бачать значні потенційні прибутки.

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мемів. І це працює. Попередній продаж відбувається швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,003333 на 12-му етапі, і вже зібрано понад 70% від 15-мільйонної позначки. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною перед продажем у $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap , де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster , який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння». Звичайно, в криптовалюті нічого не гарантовано, але ажіотаж не викликає сумнівів.

Крім хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту. Об’єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Shiba Inu: Більше, ніж просто мемекоїн? Вивчаємо її потенціал

Shiba Inu (SHIB) з’явився в серпні 2020 року як грайливий варіант Dogecoin. На відміну від Dogecoin, SHIB працює на блокчейні Ethereum. Це дозволяє йому безперешкодно працювати з іншими проектами в екосистемі Ethereum. Анонімний творець на ім’я Ryoshi запустив SHIB з величезним запасом в один квадрильйон токенів. Половина цих токенів була відправлена Віталіку Бутеріну, співзасновнику Ethereum. Бутерін пожертвував значну частину до Індійського фонду допомоги жертвам Covid і спалив 40% від загальної кількості токенів. Ці дії привернули увагу і підвищили популярність SHIB.

Зв’язок SHIB з Ethereum означає, що він може запропонувати більше, ніж просто меми. Він має власну децентралізовану біржу під назвою ShibaSwap, де люди можуть торгувати токенами. Існують також плани щодо майбутньої платформи для не взаємозамінних токенів (NFT) і системи прийняття рішень, керованої спільнотою. Ці функції можуть надати SHIB більше можливостей використання та цінності. На ринку, який цінує корисність, зростання SHIB заслуговує на увагу. Хоча Dogecoin залишається популярним, технологія SHIB може запропонувати більше можливостей. Оскільки світ криптовалют змінюється, SHIB може стати монетою, на яку варто звернути увагу.

Dogecoin: від інтернет-жарту до криптовалюти

Dogecoin з’явився у 2013 році як безтурботна альтернатива біткоїну. Використовуючи популярний мем про морського котика Шиба Іну як логотип, її створили Біллі Маркус і Джексон Палмер як жарт. Але жарт швидко перетворився на глобальне явище. На відміну від біткоїна, який має обмежену пропозицію, Dogecoin є надлишковим. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет, і максимальної пропозиції не існує. Цей достаток мав на меті зберегти монету доступною та дешевою.

У 2021 році вартість Dogecoin стрімко зросла. Він увійшов до першої десятки криптовалют, досягнувши ринкової вартості понад 50 мільярдів доларів. Цей сплеск був спричинений галасом у соціальних мережах та підтримкою таких діячів, як Ілон Маск. Спільнота монети стрімко зростала, демонструючи здатність інтернет-спільнот впливати на ринки. У той час як одні вважають Dogecoin цікавим і дружнім способом входження в криптовалюту, інші ставлять під сумнів його довгостроковий потенціал через необмежену пропозицію. На сучасному ринку, де багато криптовалют стикаються з волатильністю, доґекоїн залишається популярним. Завдяки ентузіазму спільноти та відомим прихильникам він залишається в центрі уваги. Невідомо, чи збереже вона свою цінність, але її вплив на криптовалютний світ не викликає сумнівів.

Висновок

SHIB і DOGE зберігають свою цінність, але поєднання спортивних мемів і амбітне бачення XYZ дозволяє йому стати лідером серед мемів на бичачому ринку 2025 року.

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