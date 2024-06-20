ШІ допоміг збільшити ємність акумуляторів на 10% і термін служби на 25% — Finance.ua

ШІ допоміг збільшити ємність акумуляторів на 10% і термін служби на 25% Сьогодні 05:37 — Технології&Авто

Eatron Technologies і Syntiant спільними зусиллями розробили систему управління акумулятором (BMS — Battery Management System) на базі штучного інтелекту, яка дозволила збільшити ємність батареї на 10% та подовжити термін її служби на 25%.

Цього результату вдалося досягти завдяки моніторингу стану працездатності (SoH — State of Health) та стану заряду (SoC — State of Charge) з набагато вищою точністю, ніж у традиційних систем BMS. Нейропроцесор NDP120 (Neural Decision Processor), розроблений Syntiant, у реальному часі аналізує показники акумулятора, використовуючи предиктивну діагностику для виявлення проблем на ранній стадії. Це дозволяє приймати рішення для запобігання збоям, оптимізації продуктивності та підвищення безпеки акумулятора.

Читайте також Microsoft інвестує кошти у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції

NDP120 розроблений для швидкої інтеграції в існуючі блоки BMS, які використовуються в комерційній та побутовій електроніці. Інтегрована в саму батарею AI BMS на чіпі дозволяє уникнути проблем, пов’язаних із роботою ІІ у хмарних оточеннях. Такий чіп зможе виявитися корисним в електромобілях та персональних електричних літальних апаратах з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) — він підвищить запас ходу машини, збільшить термін служби батареї до чергової зарядки та заощадить споживачеві кошти.

Прогностична функція також знижує ризик відмови акумулятора в критичні моменти, що є актуальним для малої авіації.

Сучасні літійні батареї витримують в середньому 500−1000 циклів зарядки до значної деградації, тоді як AI BMS збільшує цей показник до 625−1250 циклів. Eatron демонструє систему AI BMS на чіпі на виставці The Battery Show Europe 2024, яка зараз відбувається у німецькому Штутгарті.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.