Що зміниться з 1 жовтня для українців — Finance.ua

Що зміниться з 1 жовтня для українців Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 жовтня для українців

З 1 жовтня на українців чекають такі зміни: комунальні тарифи не збільшаться, але в нарахуванні за газ є зміни, а жінки з медичною освітою стають військовозобов'язаними.

Обмін деяких монет та банкнот

Раніше Національний банк України повідомив, що з 1 жовтня 2023 року неможливо буде обміняти деякі виведені з обігу монети та банкноти. Отримати нові гривні замість старих можна безпосередньо в НБУ, а також в уповноважених банків.

Але 29 вересня Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Як довго здійснюватиметься обмін

Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Ціни на газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

У порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться . Залежно від компанії, вартість кубометра газу в жовтні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Тарифи на воду

Залишаються без змін. У липні НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення практично для всіх водоканалів країни, проте скасувала її після критики президента Володимира Зеленського.

Тариф на електроенергію

Не зміниться. Тариф на світло підвищили з 1 червня 2023 року. Сьогодні усі українці платять за єдиним тарифом — 2,64 гривні на 1 кіловат. Такий тариф протримається до нового року.

Виїзд чоловіків та жінок за кордон

Через повномасштабне вторгнення росії, в Україні оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. В цей час виїзд чоловіків за кордон обмежено.

Водночас є категорії громадян, які мають право виїхати з країни. Відповідні категорії зазначені у Постанові Кабінету Міністрів України № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

До них відносяться:

чоловіки віком до 18 і від 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров’я. Наприклад, можна виїхати на лікування;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;

громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні рф;

чоловіки і жінки на державній службі.

військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл.

Виїхати за сімейними обставинами можуть:

багатодітні батьки неповнолітніх дітей;

за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;

якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Виїзд жінок

Речник ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що жінки і раніше перебували на військовому обліку. Їхнє взяття на військовий облік ніяк не вплине на правила перетину кордону.

«Якщо жінка перебуває на військовому обліку, потім буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то під час перетину кордону вона має дотримуватися правил, коли їде у службове відрядження чи відпустку», — пояснив він.

Cуми штрафів для ФОПів

зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО. Це передбачає закон № 3219, яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану, повідомляютьв ДПС. «Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, зі 100 — 150% до 25 — 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно», — роз’яснюють в податковій. Державна податкова служба заявляє , що з 1 жовтня будуть суттєводля фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО. Це передбачає закон № 3219, яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану, повідомляютьв ДПС. «Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, зі 100 — 150% до 25 — 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно», — роз’яснюють в податковій.

ПДР

З 1 жовтня для водіїв діє обов’язкове правило ПДР про денні ходові вогні поза населеними пунктами. У разі недотримання вимоги керманичів очікує штраф у розмірі 425−510 гривень.

Зазначимо, що правило стосується пункту 9.8 ПДР . У ньому йдеться, що з 1 жовтня по 1 травня треба вмикати денні ходові вогні на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами. Це стосується всіх транспортних засобів, зокрема й двоколісного транспорту.

Тарифи Київстар

Київстар попередив абонентів про зміну вартості деяких послуг. Тепер клієнтам буде дорожче замовити гарний ексклюзивний номер або налаштувати розсилку Viber-повідомлень на власну базу користувача.

Українці мають можливість підключити замість звичайного мобільного номера ексклюзивний, тобто визначити на власний розсуд комбінацію цифр.

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