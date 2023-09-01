Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць: де можна обміняти — Finance.ua

Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць: де можна обміняти Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Дрібні монети та банкноти зразка до 2003 року вийдуть з обігу за місяць: де можна обміняти, Фото: НБУ

В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.

Про це нагадує пресслужба Національного банку.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

«Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну», — зазначають в Нацбанку.

Куди звертатися

До Національного банку України:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

До уповноважених банків: Ощадбанк, Ощадбанк, ПриватБанк , Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальну інформацію про те, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

«Рішення про їх вилучення з готівкового обігу — частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими», — зазначили в НБУ.

Довідка Finance.ua:

у липні 2023 року в обіг почали вводити банкноти номіналом 1000 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного;

НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот іноземної валюти, а касири повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют.



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