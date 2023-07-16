НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного — Finance.ua
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НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного

Особисті фінанси
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НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного
НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного
В обіг вводяться банкноти номіналом 1000 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1 000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного», — сказано в повідомленні.
НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного
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Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.
Нагадаємо, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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