НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного — Finance.ua

НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 1000 гривень із підписом Пишного

В обіг вводяться банкноти номіналом 1000 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1 000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного», — сказано в повідомленні.

Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку.

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