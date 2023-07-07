В НБУ розповіли, якою буває валюта: три види банкнот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В НБУ розповіли, якою буває валюта: три види банкнот

Валюта
1
НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот іноземної валюти, а касири повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют.
В НБУ розповіли, якою буває валюта: три види банкнот
Валюта буває справжньою, значно зношеною/пошкодженою або підробленою. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Що робити, якщо банкнота виявилась підробленою?
Підроблені банкноти повинні вилучатися у клієнта та передаватися до НБУ на дослідження. Якщо підроблення підтверджується, такі банкноти передаються правоохоронцям для розслідування. З усіма без винятку СПРАВЖНІМИ банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім значно зношених чи пошкоджених).
Що робити зі значно зношеними/пошкодженими банкнотами? Вони можуть прийматися на інкасо. Це означає, що значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.
А значно зношені/пошкоджені банкноти іноземної валюти — це які?Якщо, наприклад, банкноти:
  • порвані/різані;
  • обпалені/трухлі/гнилі;
  • мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
  • мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
  • мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
Крім того, на інкасо приймають банкноти, які вже раніше були вилучені іноземною державою з обігу. У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, — повинні прийматися до обміну.

Курс валют

Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.