В НБУ розповіли, якою буває валюта: три види банкнот — Finance.ua

В НБУ розповіли, якою буває валюта: три види банкнот
НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот іноземної валюти, а касири повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют.
Валюта буває справжньою, значно зношеною/пошкодженою або підробленою. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Що робити, якщо банкнота виявилась підробленою?
Підроблені банкноти повинні вилучатися у клієнта та передаватися до НБУ на дослідження. Якщо підроблення підтверджується, такі банкноти передаються правоохоронцям для розслідування. З усіма без винятку СПРАВЖНІМИ банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім значно зношених чи пошкоджених).
Що робити зі значно зношеними/пошкодженими банкнотами? Вони можуть прийматися на інкасо. Це означає, що значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.
А значно зношені/пошкоджені банкноти іноземної валюти — це які?Якщо, наприклад, банкноти:
- порвані/різані;
- обпалені/трухлі/гнилі;
- мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
- мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
- мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
Крім того, на інкасо приймають банкноти, які вже раніше були вилучені іноземною державою з обігу. У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, — повинні прийматися до обміну.
Курс валют
Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти.
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