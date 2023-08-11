«Дружба і братство»: Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня Незалежності — Finance.ua

«Дружба і братство»: Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня Незалежності Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

«Дружба і братство»: Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня Незалежності

Національний банк України та Національний банк Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство». Він вводиться в обіг до Дня Незалежності України, 24 серпня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Ми щиро вдячні Національному банку Польщі за багатоаспектну підтримку, зокрема, відкриття валютної своп-лінії обсягом до 1 млрд дол. США та найоперативнішу організацію обміну готівкової гривні на злотий українським біженцям. Окрема вдячність — за реалізацію цього нумізматичного проєкту, що дав змогу втілити у монетах історію нашої спільної боротьби за європейські цінності, збереження незалежності України та увічнення українсько-польського братерства», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал — 10 гривень та 10 злотих.

Загальний тираж набору — до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни).

Що зображено на монетах

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет — стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті - війну, її жахи та опір українського народу; на польській — допомогу, підтримку та співчуття.

На реверсах монет зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. При з'єднанні двох монет разом, орнамент у нижній частині утворює квітку — символ надії, життя та розвитку.

Створив дизайн цих пам’ятних монет заслужений художник України Володимир Таран.

Коли можна буде купити

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство» можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ , а також у банків-дистриб'юторів (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк).

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