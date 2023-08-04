НБУ присвятив пам’ятну монету воїнам ППО — Finance.ua

НБУ присвятив пам’ятну монету воїнам ППО Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

НБУ присвятив пам’ятну монету воїнам ППО, Фото: НБУ

Напередодні Дня Повітряних Сил ЗСУ в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «ППО — надійний щит України».

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Сьогодні ми презентуємо нашу нову обігову пам’ятну монету „ППО — надійний щит України“, щоб вкарбувати в металі звитягу підрозділів, які забезпечують протиповітряну оборону. Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних Сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль, за надійний щит над Україною», — сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Він також зауважив, що уведенням в обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам’ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

Характеристики монети

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс — тематичний та містить військову символіку.

На реверсі монети зображено пускову установку «Patriot» на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО — Надійний Щит України. Аверс монети — ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «ППО — надійний щит України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Реалізація монет

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами не здійснюватиметься. Національний банк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.

Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Сувенірна продукція

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «ППО — надійний щит України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 09 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб'юторами. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «ППО — надійний щит України». На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку «Patriot». Тираж роликів — 20 тисяч штук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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