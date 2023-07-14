Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можна обміняти до кінця вересня — Finance.ua
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Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можна обміняти до кінця вересня

Казна та Політика
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Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можна обміняти до кінця вересня
Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можна обміняти до кінця вересня
До 30 вересня 2023 року включно можна обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними коштами.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України у Facebook, пише myc.news.
«Якщо у ваших гаманцях залишилися такі дрібні монети, у вас більше двох місяців, щоб безкоштовно та без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, які звертаються», — йдеться у повідомленні.Обмінювати монети можна у підрозділах НБУ та у низці відділень уповноважених банків:
  • «Ощадбанк»;
  • «ПриватБанк»;
  • «Райффайзен Банк»;
  • «ПУМБ».
«Загалом з початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн. штук цих монет. Станом на 1 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд. штук», — йдеться у повідомленні.
З 1 жовтня 2019 року в Україні не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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