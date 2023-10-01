Київстар переглянув своє ставлення до абонентів та подвоїв деякі тарифи з 1 жовтня — Finance.ua
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Київстар переглянув своє ставлення до абонентів та подвоїв деякі тарифи з 1 жовтня

Фондовий ринок
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Київстар попередив абонентів про зміну вартості деяких послуг. Тепер клієнтам буде дорожче замовити гарний ексклюзивний номер або налаштувати розсилку Viber-повідомлень на власну базу користувача, пише itechua.
Українці мають можливість підключити замість звичайного мобільного номера ексклюзивний, тобто визначити на власний розсуд комбінацію цифр.
Як зазначила компанія, маючи унікальний номер телефону, можна наголосити на статусі, ефективно рекламувати товари та послуги, плюс це додає зручності роботи у сфері комунікацій.
На вибір абонентів такі варіанти послуги:
  • подібний номер (подібний до іншого);
  • улюблене число (комбінація з числом, що подобається замовнику);
  • зороший «хвіст» (чотири останні цифри обирає клієнт);
  • особлива дата (номер містить цифри певної дати);
  • розташування всіх цифр на розсуд абонента.
Київстар збільшить ціни на Прості та Срібні номери з 1 жовтня.
Поки що вони коштують 300 грн і 400 грн відповідно, а вже наступного тижня коштуватимуть 600 грн та 800 грн. Ще існують дорожчі комбінації за 2 000 грн та 3 000 грн — Золоті та Платинові відповідно. Вартість найунікальніших починається від 15 000 грн.
Але це не всі зміни щодо тарифів у компанії. З 1 жовтня бізнес-клієнти більше платитимуть за розсилку Viber-повідомлень. Це послуга для підприємців, які за допомогою SMS рекламують свої товари та послуги.
За матеріалами:
itechua
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