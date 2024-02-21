Що впливає на вартість імпортних овочів та фруктів — Finance.ua

Що впливає на вартість імпортних овочів та фруктів Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Що впливає на вартість імпортних овочів та фруктів

Свіжі овочі та фрукти доступні українцям у будь-яку пору року. Завдяки імпорту навіть узимку на полицях супермаркетів є багатий вибір томатів, огірків, цитрусових та екзотичних плодів, проте їх вартість зазвичай «б'є по кишені».

На українському ринку представлений великий асортимент овочів і фруктів з-за кордону, серед яких помідори, огірки, картопля, цитрусові та банани.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку «Шувар» Тетяна Попович, за останні роки спостерігається зростаючий інтерес до імпортних овочів та фруктів серед споживачів.

Попит на екзотичні фрукти, такі як ківі, манго, ананаси, імпортні сорти помідорів та огірків, також зростає. Це призводить до ширшого представлення імпортних товарів на ринку.

Чому ціни на імпортну продукцію «кусаються»

Поласувати соковитими фруктами українці мають змогу у будь-який сезон, втім їх ціна достатньо висока. Те саме стосується й огірків, томатів, перцю. На полицях магазинів є свіжі овочі цілий рік, але взимку — це переважно імпорт.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що на ціноутворення для продукції з-за кордону впливає декілька факторів. По-перше, внутрішня ситуація на ринку експортера (світові тенденції). По-друге, вартість ускладненої логістики.

Ціна на імпортні овочі та фрукти може змінюватися через такі чинники:

коливання валютних курсів, оскільки більшість імпортних товарів розраховані в іноземній валюті;

транспортні витрати, митні збори та тарифи — можуть змінюватися залежно від політики держави;

погодні умови та проблеми з вирощуванням в країнах-експортерах — можуть призвести до дефіциту та підвищення цін.

«Таким чином, збільшення вартості імпортних овочів та фруктів може бути результатом комплексного впливу цих факторів, що часто „кусається“ для кінцевого споживача», — пояснила експертка ринку «Шувар» Тетяна Попович.

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