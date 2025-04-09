Що подорожчало в Україні найбільше — Finance.ua

Що подорожчало в Україні найбільше Сьогодні 16:33

Що подорожчало в Україні найбільше

В Україні зафіксували черговий сплеск цін: продукти, сигарети, житло, зв’язок та освіта стають дедалі дорожчими.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в березні 2025 року зросли на 1,5%. Річна інфляція прискорилася до 14,6%, порівняно з 13,4% у лютому.

Інфляція зросла до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 17,4%. Найбільше подорожчали яйця — на 44,7%, соняшникова олія — на 35,4%, овочі — на 32,3% і вершкове масло — 32,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 16,6%, на одяг і взуття знизилися на 3,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 20,2%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,3%, охорона здоров’я подорожчала на 15,0%, ціни на транспорт зросли на 9,5% (зокрема, пальне подорожчало на 9,9%), на зв’язок — на 18,9%, на відпочинок і культуру зросли на 1,0%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі подорожчали на 14,1%, інші товари та послуги — на 11,1%.

Прогноз щодо інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні досягла 12,0% у грудні 2024 року.

У січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

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