Шевченко обговорив роботу НБУ під час війни із головою центробанку Франції — Finance.ua

Шевченко обговорив роботу НБУ під час війни із головою центробанку Франції Вчора 16:46 — Валюта

Голова Національного банку Кирило Шевченко обговорив роботу НБУ під час війни із головою центробанку Франції, головою Ради директорів Банку міжнародних розрахунків (BIS) Франсуа Вільруа де Гало.

Про це Шевченко написав у Фейсбуці

«Зараз перебуваю в Базелі на Щорічних загальних зборах впливової фінансової організації — Банку міжнародних розрахунків (BIS) — ключового осередку міжнародного співтовариства центробанків. День почався зі спілкування з Франсуа Вільруа де Гало, головою Ради директорів BIS, головою центробанку Франції. Подякував, що з перших днів війни ми перебуваємо на постійному зв’язку. Проговорили багато питань щодо роботи НБУ в умовах війни», — повідомив Шевченко.

На його думку, спільні рішення у фінансовій сфері — «це лише одна складова внеску у майбутню перемогу. Інша її необхідна умова — це зменшення ролі росії у міжнародних організаціях та на міжнародній фінансовій арені».

Голова НБУ наголосив, що українська сторона цінує рішення BIS у відповідь на звернення Нацбанку призупинити участь центрального банку Росії у всіх засіданнях, послугах та заходах BIS і «сподівається на повне припинення його членства».

«Звернувся до пана де Гало як голови Ради директорів Банку міжнародних розрахунків із проханням сприяти розгляду запиту Національного банку України про членство у BIS під час наступного раунду прийняття нових учасників», — додав Шевченко.

За його словами, Україна не поставила на паузу «наші прагнення щодо реформування фінансового сектору».

«Сьогодні ми поступово нарощуємо нашу діяльність у рамках проєктів із технічної допомоги. Під час зустрічі пан де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Національному банку», — підсумував Шевченко.

Укрінформ За матеріалами:

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