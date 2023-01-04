Середні ціни на всі види пального знизилися — Finance.ua
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Середні ціни на всі види пального знизилися

Енергетика
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У середу, 4 січня, порівняно із вівторком, 3 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 0,5-0,7% до 29,65-55,66 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,7% із 53,03 гривні за літр до 52,66 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% із 56,00 гривень за літр до 55,66 гривень за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 29,81 гривні за літр до 29,65 гривень за літр.
У вівторок, 3 січня, порівняно із понеділком, 2 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,81 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 53,03 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.
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За матеріалами:
Українські Новини
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