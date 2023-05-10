Sense Bank запустив оформлення карток єВідновлення — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank запустив оформлення карток єВідновлення Сьогодні 11:13 — Фінтех і Картки

Sense Bank запустив оформлення карток єВідновлення

З 10 травня 2023 року Sense Bank надає діючим та новим клієнтам можливість оформити цифрову картку єВідновлення для отримання коштів від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Картку можна відкрити у цифровому банку Sense SuperApp за декілька хвилин. Додатково Sense Bank нараховує клієнтам 1% кешбеку за всі покупки за карткою єВідновлення та надає можливість вивести до 25 000 грн кешбеку на місяць.

Згідно умов програми єВідновлення, держава виплачуватиме кошти на ремонт частково пошкоджених житлових будинків, квартир та житлових приміщень, власниками яких є громадяни України. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг. Список партнерів-учасників, в яких можна придбати будівельні матеріали та послуги, буде наповнюватись поступово й представлений на сайті послуги.

Щоб оформити картку, необхідно:

За посиланням завантажити/відкрити цифровий банк Sense SuperApp. Ввести свій номер телефону та пройти швидку ідентифікацію з Дією. Це займе до 5 хвилин. Подати заяву на послугу єВідновлення у застосунку Дія та вибрати картку Sense Bank для отримання допомоги.

Нагадаємо, українці можуть подати заяву на отримання виплати для ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій житла через застосунок Дія. Розмір виплати за пошкоджений об'єкт визначає спеціально створена комісія. Після оцінки комісією обсягу пошкоджень, дані вносяться в реєстр пошкодженого та знищеного майна. У разі схвалення поданої заяви, допомога від держави зараховується на картку єВідновлення, яку можна оформити вже зараз та обрати під час подачі заяви в Дії для отримання коштів.

У разі якщо клієнт не користується Дією і має паспорт старого зразка, є можливість відкрити картку в будь-якому відділенні Sense Bank. Ознайомитись зі списком відділень можна тут

Гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

Для оформлення картки єВідновлення від Sense Bank, потрібно завантажити або відкрити додаток Sense SuperApp за посиланням

Sense Bank — один із системно важливих банків України з 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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