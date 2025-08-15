Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp Сьогодні 12:10

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

Sense Bank продовжує вдосконалювати цифрові фінансові сервіси для клієнтів. Відтепер фізичні особи та фізичні особи-підприємці можуть здійснювати миттєві перекази в гривні безпосередньо в мобільному застосунку Sense SuperApp.

Платіж виконується в межах до 10 секунд у будь-який час доби, включно з вихідними та святковими днями за умови технічної доступності Системи у банку отримувача. Перекази здійснюються за номером рахунку IBAN, а максимальний розмір однієї операції обмежено чинним законодавством і становить до 100 000 грн.

Нова послуга значно спрощує повсякденні фінансові операції: миттєві розрахунки з партнерами, екстрені платежі, а також термінові перекази близьким. Усе це тепер доступно в один клік.

«Для банку стратегічно важливо створювати цифрові продукти, які не просто відповідають на потреби клієнтів, а випереджають їх. Ми розглядаємо кожне нове цифрове рішення як тактичну перевагу для клієнтів і нашу інвестицію в банкінг майбутнього. Швидкість і зручність — це вже не бонус, а базовий стандарт фінансового сервісу», — зазначив Сергій Нагорний, начальник відділу впровадження інноваційних проєктів Sense Bank.

З редакцією Публічної пропозиції на укладення Договору банківського обслуговування можна ознайомитись на сайті Банку за посиланням

Публічна пропозиція на укладення договору банківського комплексного обслуговування знаходиться за посиланням

Детальніше за посиланням

Сенс Банк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.