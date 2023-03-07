Саудівська Аравія підвищує вартість нафти для Азії та Європи — Bloomberg — Finance.ua
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Саудівська Аравія підвищує вартість нафти для Азії та Європи — Bloomberg

Енергетика
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Країнам Азії та Європи з наступного місяця доведеться платити більше за нафту із Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
«Саудівська Аравія дала зрозуміти, що бачить зростання попиту на нафту в Азії та Європі, піднявши ціни на постачання сирої нафти в ці регіони», — пише Bloomberg.
Як зазначається, ф’ючерси на нафту цього року дещо подешевшали, але багато експертів передбачають підвищення цін на нафту до рівня 100 дол./барель на тлі відновлення економіки Китаю після скасування коронавірусних обмежень та уповільнення інфляції в інших провідних регіонах світу.
«Контрольована державою „Saudi Aramco“ підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту „Арабська легка“ стала дорожчою на 2,5 дол. середнього регіонального показника, і на 50 центів дорожчою, ніж у березні», — зазначає Bloomberg і додає, що «Saudi Aramco» вже другий місяць поспіль підвищує ціни на свого найбільшого азіатського ринку.
«Ціни для покупців у США залишилися незмінними, а для клієнтів у північно-західній Європі та Середземномор’ї зросли на 1,30 дол. за барель», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
УНН
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