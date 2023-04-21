Санкції працюють: Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів — Finance.ua

Санкції працюють: Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів Сьогодні 14:36 — Фондовий ринок

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, журнал Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів, які втрачають свої статки у зв’язку з масовими санкціями проти агресора.

За інформацією Forbes , самим «збіднілим» російським мільярдером став засновник месенджера Telegram Павло Дуров. У 2022 році його статки зменшилися на 3,6 мільярда доларів — до 11,5 мільярда доларів.

Бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 року на десяте в списку 2023-го.

Також до списку найбільш «збіднілих» російських мільярдерів увійшли:

акціонер компанії Datadog Леонід Богуславський (його загальні статки у 2023 році оціню.ться в 3,6 мільярда доларів, за рік він втратив 1,1 мільярда доларів);

власники розробника ігор Playrix Дмитро та Ігор Бухмани (загальні статки кожного — по сім мільярдів доларів, втратили по 1,1 мільярда доларів);

інвестор Фархад Ахмедов (1,1 мільярда доларів, втратив 600 мільйонів доларів);

голова правління інвестиційного холдингу Finstar Олег Бойко (1,1 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);

колишній власник «Уралкалію» Дмитро Риболовлєв і його сім’я (6,4 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);

колишній член Ради директорів Альфа-банку Петро Авен (4,2 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова, засновник компанії «Інтеко» Олена Батуріна (1,3 мільярда доларів, втратила 100 мільйонів доларів);

один з власників Альфа-Банку Андрій Косогов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

інвестор Олександр Мамут (2 мільярди доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

власник групи «Абсолют» Олександр Свєтаков (2,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

продюсер та інвестор Гліб Фетісов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів).

Загальні статки найбільш «збіднілих» російських мільярдерів за 2022 рік, за оцінками Forbes, скоротилися на 8,5 мільярда доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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