Санкції працюють: Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів — Finance.ua
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Санкції працюють: Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів

Фондовий ринок
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На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, журнал Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів, які втрачають свої статки у зв’язку з масовими санкціями проти агресора.
За інформацією Forbes, самим «збіднілим» російським мільярдером став засновник месенджера Telegram Павло Дуров. У 2022 році його статки зменшилися на 3,6 мільярда доларів — до 11,5 мільярда доларів.
Бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 року на десяте в списку 2023-го.
Також до списку найбільш «збіднілих» російських мільярдерів увійшли:
  • акціонер компанії Datadog Леонід Богуславський (його загальні статки у 2023 році оціню.ться в 3,6 мільярда доларів, за рік він втратив 1,1 мільярда доларів);
  • власники розробника ігор Playrix Дмитро та Ігор Бухмани (загальні статки кожного — по сім мільярдів доларів, втратили по 1,1 мільярда доларів);
  • інвестор Фархад Ахмедов (1,1 мільярда доларів, втратив 600 мільйонів доларів);
  • голова правління інвестиційного холдингу Finstar Олег Бойко (1,1 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);
  • колишній власник «Уралкалію» Дмитро Риболовлєв і його сім’я (6,4 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);
  • колишній член Ради директорів Альфа-банку Петро Авен (4,2 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);
  • вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова, засновник компанії «Інтеко» Олена Батуріна (1,3 мільярда доларів, втратила 100 мільйонів доларів);
  • один з власників Альфа-Банку Андрій Косогов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);
  • інвестор Олександр Мамут (2 мільярди доларів, втратив 100 мільйонів доларів);
  • власник групи «Абсолют» Олександр Свєтаков (2,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);
  • продюсер та інвестор Гліб Фетісов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів).
Загальні статки найбільш «збіднілих» російських мільярдерів за 2022 рік, за оцінками Forbes, скоротилися на 8,5 мільярда доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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