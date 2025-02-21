Samsung випустила дешевий смартфон з функцією, якої немає навіть у Galaxy S24 Ultra — Finance.ua

Samsung випустила дешевий смартфон з функцією, якої немає навіть у Galaxy S24 Ultra Сьогодні 04:35 — Фондовий ринок

Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy A06 5G. При ціні 120 доларів це офіційно найдешевший апарат у серії Galaxy A. І свіжий конкурент китайським моделям, пише GSMArena.

Galaxy A06 5G має корпус з плоскими рамками, 6,7-дюймовий PLS-екран з роздільною здатністю 1600×720 пікселів та частотою 90 Гц. У краплеподібному вирізі розташована фронтальна камера на 8 Мп. Пристрій працює на чипі Dimensity 6300, має до 6 Гб ОЗП та 128 Гб вбудованої пам’яті.

Пристрій вийшов з основною камерою на 50 мегапікселів і допоміжним сенсором 2 Мп. Ємність акумулятора склала 5000 мАг, потужність зарядки така ж, як у Galaxy S25 — 25 Вт. Ще в Galaxy A06 5G є бічний сканер відбитків пальців, захист від вологи і пилу за стандартом IP54, а отримувати оновлення він буде аж до 2030 року.

Незважаючи на статус бюджетника, працює він під управлінням актуальної Android 15 (One UI 7). Цю прошивку поки не отримали навіть флагмани сімейства Galaxy S24 і Fold з Flip.

Смартфон поки представлений лише в Індії, але глобальна версія, напевно, не змусить себе чекати. За молодшу модифікацію Galaxy A06 5G з 4/64 ГБ просять 120 доларів, а старшу з 6/128 Гбайт оцінили в 150 доларів.

Що стосується One UI 7.0, то воно мало стати одним з найбільших оновлень Android від Samsung за довгий час. Змін багато: від інтерфейсу до функцій. Фактично, наразі прошивка доступна тільки в моделях Galaxy S25 і Galaxy A06 5G.

УНІАН За матеріалами:

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