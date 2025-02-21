Samsung випустила дешевий смартфон з функцією, якої немає навіть у Galaxy S24 Ultra — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung випустила дешевий смартфон з функцією, якої немає навіть у Galaxy S24 Ultra

Фондовий ринок
14
Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy A06 5G. При ціні 120 доларів це офіційно найдешевший апарат у серії Galaxy A. І свіжий конкурент китайським моделям, пише GSMArena.
Galaxy A06 5G має корпус з плоскими рамками, 6,7-дюймовий PLS-екран з роздільною здатністю 1600×720 пікселів та частотою 90 Гц. У краплеподібному вирізі розташована фронтальна камера на 8 Мп. Пристрій працює на чипі Dimensity 6300, має до 6 Гб ОЗП та 128 Гб вбудованої пам’яті.
Пристрій вийшов з основною камерою на 50 мегапікселів і допоміжним сенсором 2 Мп. Ємність акумулятора склала 5000 мАг, потужність зарядки така ж, як у Galaxy S25 — 25 Вт. Ще в Galaxy A06 5G є бічний сканер відбитків пальців, захист від вологи і пилу за стандартом IP54, а отримувати оновлення він буде аж до 2030 року.
Незважаючи на статус бюджетника, працює він під управлінням актуальної Android 15 (One UI 7). Цю прошивку поки не отримали навіть флагмани сімейства Galaxy S24 і Fold з Flip.
Смартфон поки представлений лише в Індії, але глобальна версія, напевно, не змусить себе чекати. За молодшу модифікацію Galaxy A06 5G з 4/64 ГБ просять 120 доларів, а старшу з 6/128 Гбайт оцінили в 150 доларів.
Що стосується One UI 7.0, то воно мало стати одним з найбільших оновлень Android від Samsung за довгий час. Змін багато: від інтерфейсу до функцій. Фактично, наразі прошивка доступна тільки в моделях Galaxy S25 і Galaxy A06 5G.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.