Samsung офіційно оголосила термін виходу One UI 7 — Finance.ua

Samsung офіційно оголосила термін виходу One UI 7 Сьогодні 23:19 — Фондовий ринок

Компанія Samsung внесла деяку ясність у розгортанні One UI 7, вихід якої затримався. Вона підтвердила, що оновлення стане загальнодоступним уже у квітні.

До випуску фінальної прошивки вийдуть ще три бета-версії для смартфонів та планшетів серій Galaxy Z Flip 6, Fold 6, Galaxy S23 та Galaxy Tab S10. Перша з них, яка призначена для складаних пристроїв, буде доступна вже цього тижня. Водночас південнокорейський гігант закрив реєстрацію у бета-програмі для власників Galaxy S24.

Samsung раніше пояснила затримку релізу нової ОС прагненням зробити значний стрибок уперед. Подробиці про можливі унікальні фішки, втім, залишилися невідомими. Тепер стало відомо, що у всіх елементах інтерфейсу One UI 7 будуть присутні «передові AI-агенти з мультимодальними можливостями». Одного з них презентували цього тижня.

У компанії також нагадали, що функції Galaxy AI будуть безкоштовними тільки до кінця 2025 року. Потім вони надаватимуться за підпискою.

iLenta За матеріалами:

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