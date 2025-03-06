Samsung офіційно оголосила термін виходу One UI 7 — Finance.ua
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Samsung офіційно оголосила термін виходу One UI 7

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Компанія Samsung внесла деяку ясність у розгортанні One UI 7, вихід якої затримався. Вона підтвердила, що оновлення стане загальнодоступним уже у квітні.
До випуску фінальної прошивки вийдуть ще три бета-версії для смартфонів та планшетів серій Galaxy Z Flip 6, Fold 6, Galaxy S23 та Galaxy Tab S10. Перша з них, яка призначена для складаних пристроїв, буде доступна вже цього тижня. Водночас південнокорейський гігант закрив реєстрацію у бета-програмі для власників Galaxy S24.
Samsung раніше пояснила затримку релізу нової ОС прагненням зробити значний стрибок уперед. Подробиці про можливі унікальні фішки, втім, залишилися невідомими. Тепер стало відомо, що у всіх елементах інтерфейсу One UI 7 будуть присутні «передові AI-агенти з мультимодальними можливостями». Одного з них презентували цього тижня.
У компанії також нагадали, що функції Galaxy AI будуть безкоштовними тільки до кінця 2025 року. Потім вони надаватимуться за підпискою.
За матеріалами:
iLenta
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