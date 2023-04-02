Ринок праці під час війни: 65% айтівців, які знайшли роботу за останній рік, отримали вищу зарплату (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці під час війни: 65% айтівців, які знайшли роботу за останній рік, отримали вищу зарплату (інфографіка) Вчора 08:35 — Особисті фінанси

Ринок праці під час війни: 65% айтівців, які знайшли роботу за останній рік, отримали вищу зарплату (інфографіка)

Основними причинами пошуку нової роботи у ІТ-фахівців у 2022 році була втрата попередньої роботи та пошук кращих варіантів, передусім за розміром зарплати.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Чому шукали роботу в 2022 році

41% людей шукали нову позицію через втрату попередньої, 8% — через можливі скорочення. Бенч (коли працівник перебуває в очікуванні відповідного проекта. — Ред.) чи неоплачувана відпустка стали причиною для 16% айтівців. Водночас багато хто шукав більшу зарплату (35% пошукачів), кращі умови роботи або цікавіший проєкт (по 27%).

Фахівці за кордоном дещо рідше робили це через звільнення з попереднього місця (37%). Для 35% з них переїзд став причиною пошуку нової роботи.

Розробники, тестувальники та фахівці з Data Science / ML / AI частіше за інших фахівців шукали нову роботу через потрапляння на бенч чи в неоплачувану відпустку (близько 20%). Девопси і фахівці з Data Science / ML / AI рідше шукали нову роботу через звільнення, а частіше — через бажання знайти цікавіший проєкт з кращою оплатою.

Інфографіка: Dou.ua

Чи отримали вищу зарплату на новій роботі

Більш ніж половина пошукачів і в Україні, і за кордоном розраховують знайти нову роботу на вищу зарплату, ніж нинішня (чи попередня для фахівців, які зараз не працюють).

65% тих, хто працевлаштувався 2022 року, отримали вищу зарплату, якщо порівнювати з попередньою.

Інфографіка: Dou.ua

Ті, хто ще в пошуку, менш оптимістичні: на вищу зарплату розраховують 44% фахівців в Україні та 56% за кордоном. Серед них помітно більше тих, хто готовий перейти на нове місце без підвищення зарплати (35% в Україні та 25% за кордоном). Більш ніж половина тих, хто працює в компанії або фрилансить і шукає нову роботу, теж розраховують на вищу оплату.

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Понад 60% фахівців в Україні, які вважають, що ситуація в українському ІТ не буде погіршуватися, очікують на вищу зарплату на новому місці проти 50% серед тих, хто думає, що буде гірше. За кордоном цей зв’язок слабший: тільки ті, хто вважає, що ситуація з українським ІТ сильно погіршиться, частіше згодні на нову роботу без підвищення зарплати.

Найчастіше розраховують на вищу зарплату фахівці рівня Middle (66% в Україні й 67% за кордоном). Інтерни та джуни частіше за інших готові працювати за нижчу зарплату або за будь-яку запропоновану.

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Серед фахівців різних спеціалізацій в Україні РМ частіше за інших готові піти на роботу з меншою зарплатою (23% серед РМ проти 11% загалом). За кордоном дещо нижчі вимоги до компенсацій мають тестувальники та РМ: 34% QA і 27% РМ погодилися б на поточну суму.

Половина пошукачів готові зменшити зарплатні очікування

Протягом останнього року айтівці в Україні активно подавалися на вакансії: 39% пошукачів відгукнулися на 10 чи менше вакансій, ще 17% — від 10 до 20. Більш ніж на 20 пропозицій відгукнулися 29%.

15% пошукачів самостійно не відгукувалися на вакансії, а чекали пропозицій рекрутерів. В Україні найрідше самостійно подаються сеньйори (24% не відреагували на жодну вакансію), за кордоном — ліди (27%). Також рідше за інших самостійно відгукуються на вакансії DevOps (38% пошукачів не подалися на жодну вакансію) і розробники (близько 20%).

Інфографіка: Dou.ua

Фахівці з Data Science / ML / AI, підтримки, маркетингу та продажів, аналітики, HR/рекрутери рідко могли знайти нову роботу, не відгукуючись на вакансії, проте їм вистачало податися на невелику кількість пропозицій, щоб знайти нову роботу. Близько 40% цих спеціалістів подавалися на 1-10 вакансій.

Тестувальники, РМ і дизайнери відгукувалися на найбільшу кількість вакансій: понад 40% з тих, хто шукає роботу, подалися на більш ніж 20 вакансій.

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Менш досвідченим фахівцям доводиться подаватися на більшу кількість позицій: в Україні 44% пошукачів рівня джуніор відіслали резюме на більш ніж 20 вакансій, водночас серед мідлів таких 32%, серед сеньйорів — 17%.

Також активно відгукуються на вакансії ті фахівці, які втратили роботу: 46% таких пошукачів в Україні та 51% за кордоном подалися на більш ніж 20 вакансій. Айтівці, які працюють, але шукають кращу роботу переважно менш активні: близько 40% з них або нікуди не подавалися або на 1–5 вакансій.

Айтівці за кордоном в середньому відгукувалися на більше вакансій: 34% з них подалися на 20 позицій чи більше проти 29% пошукачів в Україні.

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