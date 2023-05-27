Ринок овочів у 2023 р. скоротився на 30% і не повернувся до довоєнного рівня — Finance.ua

Ринок овочів у 2023 р. скоротився на 30% і не повернувся до довоєнного рівня Сьогодні 21:18 — Аграрний ринок

Українське овочівництво 2023 року не повернеться до обсягів виробництва довоєнного 2021 року, а загальне падіння ринку оцінюється на рівні 25−30%, хоча за різними культурами цей відсоток різниться, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» директор «Рійк Цваан Україна» Іво Кюмюрджієв.

«Хороші ціни на овочі у 2022 році залучили багато виробників до вирощування овочів цього року. Спостерігається зростання практично за всіма культурами порівняно з 2022 роком, за винятком томатів захищеного ґрунту. Найбільше розширення площ буде помітне у культурах, які швидко ростуть, таких як редиска та корнішони (огірок — ІФ-У), у плівкових теплицях і відкритого ґрунту для переробки, а також під кавуном, білоголовою капустою та цибулею», — зазначив він.

Керівник українського представництва голландської селекційної компанії нагадав, що овочева столиця України Херсон, а також Дніпропетровська та Запорізька області, які виробляли понад 35% овочів у промислових масштабах, досі частково окуповані або перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій, що не дасть змоги виростити там урожай овочів у сезоні-2023.

За інформацією Кюмюрджієва, співробітники насіннєвої компанії виокремили кілька тенденцій трансформації промислового овочівництва в Україні.

«У нас з’являються „нові центри овочівництва“, які можна розділити на кілька категорій. До перших належать підприємства, переміщені з прифронтових та окупованих територій у центральну та західну частини країни. До других — наявні підприємства в цих самих регіонах, які намагаються збільшити виробництво традиційних для своїх областей овочів», — пояснив він.

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