Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182% — Finance.ua
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Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182%

Технології&Авто
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Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182%
Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182%
Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) фактично помер у 2022 року. Але починаючи з 20 липня поточного року на глибині щось активно заворушилось.
Загальний обсяг торгівлі NFT перевищив $48 млн, що означає зростання на 182%, а ринкова капіталізація досягла $6,71 млрд (+22,9%).
Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182%
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За даними CryptoSlam, добовий обсяг продажів NFT склав понад $41,6 млн, за сім днів цей показник практично досягнув позначки в $169 млн. Зокрема, невідомий трейдер придбав 76 NFT з колекції CryptoPunks за $13,5 млн.
Ринок NFT ожив і навіть показав зростання на 182%
Найбільша активність була у мережі Ethereum ($36,1 млн), Bitcoin ($3,2 млн) та Solana ($2,7 млн). При чому Ethereum зобов’язаний своєму зростанню в основному колекціям Pudgy Penguins та CryptoPunks.
Однією з причин зростання саме продажів NFT стало підвищення вартості ETH. Це тимчасовий тренд чи все ж довгостроковий, поки що не наважуються сказати навіть експерти.
«NFT-ринок набирає обертів на тлі зростаючого апетиту до ризику. Ethereum та інші альткоїни демонструють ріст, тоді як біткоїн торгується у вузькому діапазоні», — зазначив директор LVRG Research Нік Рак у коментарі The Block.
Він додав, що трейдери переглядають такі колекції, як CryptoPunks, очікуючи повторного зростання ціни на тлі загального «бичачого» циклу.
Інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю зауважив, що довгостроковий інтерес до NFT залежатиме від активності користувачів. Дослідниця Presto Research Мін Жун зазначила, що інтерес зосереджений на старих NFT-колекціях, а не на нових релізах.
За матеріалами:
ITC.ua
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