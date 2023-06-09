Руда вийшла на перше місце в експорті залізницею у травні — Finance.ua
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Руда вийшла на перше місце в експорті залізницею у травні

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У травні в структурі експортних перевезень Укрзалізницею руда склала 37%, випередивши зернові вантажі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Rail.insider за підсумками засідання експортного офісу АТ «Укрзалізниця».
«У структурі експортних перевезень за травень 2023 року перше місце посіли руда залізна і марганцева. Їхній обсяг становив 1 млн 385 млн т (37%). Друге місце обіймають зернові вантажі (1,1 млн т, або 30%), а третє — чорні метали (0,5 млн т, або 13%)», — йдеться в повідомленні.
Водночас фіксується скорочення обсягів перевезеної руди у травні - на 17% до показників квітня.
Загалом у січні - травні 2023 року залізницею було перевезено на експорт 7,253 млн т, що на 6,88 млн т, або на 49%, менше, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Як повідомлялося, за оперативними даними, у травні 2023 року «Укрзалізниця» на експорт перевезла 1,141 млн т зерна, що майже вдвічі менше, ніж у квітні цього року, коли було перевезено 2,126 млн т.

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За матеріалами:
Укрінформ
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