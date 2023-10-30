Розробляли 15 років: на ринок виходить автомобіль, що літає (фото, відео) — Finance.ua

Розробляли 15 років: на ринок виходить автомобіль, що літає (фото, відео) Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

Розробляли 15 років: на ринок виходить автомобіль, що літає (фото, відео)

Нідерландська компанія PAL-V нарешті розпочинає виробництво свого летючого автомобіля Liberty. У 2024 році планують випустити 90 таких апаратів вартістю в 499 000 євро.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

PAL-V Liberty розробляли протягом 15 років. Перший прототип летючого авто випробували ще 2009 року, а передсерійну модель презентували трьома роками пізніше.

Тепер проєкт нарешті на фінішній прямій, і в листопаді в Мюнхені відкриється перший шоурум PAL-V. Пізніше з’явиться доступніша версія Liberty за 299 000 євро. Покупців запросять на льотні курси, де вони зможуть безплатно пройти навчання й отримати ліцензію пілота.

PAL-V Liberty поєднує в собі риси автомобіля та гелікоптера або автожира (літального апарата з несучим і штовхальним гвинтами). Це двомісна капсула на колесах довжиною 4 м. Вона виконана з композитних матеріалів, тому важить 664 кг.

Автомобіль, що літає, оснащений розкладними гвинтами. Мотор Rotax потужністю 200 к. с. дає йому змогу розвивати 180 км/год у повітрі, підніматися на висоту до 3500 м і долати до 500 км. Для зльоту достатньо 200-метрового відрізка дороги, а ось посадка в Liberty вертикальна.

Для руху по дорозі передбачено окремий 100-сильний двигун. Він дає змогу розганятися до 100 км/год за 9 с і розвивати 170 км/год.

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