Розміри допомоги українцям у Німеччині — Finance.ua

Розміри допомоги українцям у Німеччині

Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Багато українців, які приїхали до Німеччини, перебувають у скрутному фінансовому становищі через втрату джерела доходу та доступу до заощаджень. Зі свого боку Німеччина підтримує людей, які рятуються від війни в Україні, та надає можливість звернутися до державних установ щодо надання матеріальної допомоги.

Вже з 1 червня всі працездатні українці, які знайшли прихисток від війни в Німеччині та отримали статус тимчасового захисту, мають право на отримання допомоги з безробіття ІІ (Arbeitslosengeld II або ALG ІІ, також відому як Hartz IV або SGB ІІ).

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до Центру зайнятості (Jobcenter) за місцем проживання.

Також необхідно відповідати наступним вимогам:

бути працездатним;

перебувати у скрутному фінансовому становищі;

бути старшим за 15 років та не досягти пенсійного віку;

проживати у Німеччині.

Якщо з вами в одному господарстві проживають діти, молодші за 15 років, та/або непрацездатні особи, ви також можете отримувати соціальну допомогу й на них. Німці називають це «спільнотою потреб».

Розміри допомоги у 2022 році

дорослий, що проживає сам — 449 €;

пари, сім’я (кожному) — 404 €;

діти до 5 років — 285 €;

діти від 6 до 13 років — 311 €;

діти від 14 до 17 років — 376 €;

діти від 18 до 25 років, які не працюють і проживають з батьками — 360 €.

Крім того, надається допомога школярам, щоб допомогти купити все необхідне для школи:

у першій половині навчального року, одноразово — 104 €;

у другій половині навчального року, одноразово — 52 €.

Як одержувач допомоги з безробіття ви обов’язково застраховані в системі медичного страхування та страхування довгострокового догляду.

Ви маєте самі обрати компанію, що надає медичне страхування, і надіслати попередній договір у Центр зайнятості.

Також для отримання допомоги потрібно відкрити рахунок у німецькому банку та повідомити його номер у Центр зайнятості.

Найважливіше завдання центрів зайнятості — допомогти вам у вашій інтеграції на ринку праці. Про це вам обов’язково розкажуть співробітники центру зайнятості та запропонують відповідні вакансії.

Вам також можуть бути відшкодовані витрати на розсилку резюме для отримання роботи.

Якщо вам потрібні додаткові знання та навички, вам можуть бути запропоновані можливості для навчання та підвищення кваліфікації.

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