Розкрито перші подробиці нового флагманського кросовера Opel — Finance.ua

Розкрито перші подробиці нового флагманського кросовера Opel Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Наступник Opel Insignia буде дуже нетиповим кросовером на кшталт Citroen C5 X. Очікується, що модель запропонують у бензинових та гібридних версіях.

У лінійці Opel з’явиться новий великий кросовер. Флагманська модель прийде на зміну Opel Insignia. Цю інформацію підтвердив виданню Auto Express шеф-дизайнер Opel та Vauxhall Марк Адамс.

Opel Insignia достроково зняли з виробництва 2022 року через стрімке падіння попиту. Моделі D-класу зараз втрачають популярність, адже покупці все частіше вибирають кросовери.

«Покупцям подобаються висока посадка та почуття захищеності в кросовері. Нашим завданням є домогтися поєднання цих переваг з економічністю», — зазначив Марк Адамс.

За його словами, новий Opel буде досить нетиповим кросовером. Щоб знизити витрати пального, автомобілю зменшать масу і зроблять його більш «легковим».

Очікується, що кросовер Opel буде збудовано на платформі ЕМР2 концерну Stellantis. Він стане близьким родичем Citroen C5 X — ще одного нестандартного кросовера.

Швидше за все, новий Opel нагадуватиме універсал, як і Citroen. У французького побратима повинні запозичити і двигуни — бензинові турбомотори об’ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,6 л (180 к. с.), а також 225-сильну гібридну установку.

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