Рожкова йде з НБУ. Рада Нацбанку призначила нового першого заступника голови регулятора — Finance.ua

Рожкова йде з НБУ. Рада Нацбанку призначила нового першого заступника голови регулятора Сьогодні 17:25

Катерину Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови Національного банку України. Тепер цю позицію очолить заступник голови правління Сергій Ніколайчук.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади», — сказано в повідомленні.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово — «Монетарна стабільність».

Національний банк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника Голови Національного банку.

Нагадаємо, Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника голови Національного банку, куратора блоку «Монетарна стабільність». Із 2004 до 2019 року він працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Катерина Рожкова обіймала посаду першого заступника голови Національного банку з червня 2018 року, входила до складу правління Національного банку із січня 2016 року.

