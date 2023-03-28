Розблокування портів дасть Україні 10% до ВВП та 135 мільярдів гривень податкових надходжень – ФРУ — Finance.ua

Розблокування портів дасть Україні 10% до ВВП та 135 мільярдів гривень податкових надходжень – ФРУ Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Розблокування експорту через морські порти — один з ключових викликів для України та світу, і перемога на морі стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.

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Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць. Про це йдеться у дослідженні на сайті Федерації роботодавців України.

«Повне розблокування портів дасть Україні 10% ВВП, $18 млрд валютної виручки та 135 млрд грн податкових надходжень на рік. Крім того, це дасть відновлення 0,5 млн робочих місць, здешевлення логістики, та відновлення морського імпорту вугілля для стабільного проходження опалювального сезону 2023-24 рр.», — йдеться у дослідженні.

Федерація підкреслила: що поки Україна втратила понад 60% товарообігу через блокування портів, росія нарощує товарообіг через порти: у 2022 році вона перевезла понад 250 млн тонн, що майже на 3% більше, ніж роком до цього.

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У ФРУ вказують, що позитивний ефект від розблокування портів отримають і наші партнери, адже відновлення економіки дасть Україні змогу наростити внутрішнє фінансування військових витрат, а світовим країнам — наростити в нашу країну імпорт товарів з високою доданою вартістю. Крім того, завдяки відновленню робочих місць знизиться економічний тиск у країнах, які приймають українських біженців. Саме тому Україна спільно з ООН, Туреччиною та ІМО, а також завдяки скоординованому з міжнародними партнерами санкційному тиску, має розблокувати вільне судноплавство у Чорному морі.

«У разі неможливості повної деблокади портів, застосувати дзеркальні механізми до азово-чорноморських портів росії. А саме — блокада всіх вантажів, крім агропродукції, повна перевірка всіх суден, які прямують до росії/анексованих територій України, а також оголошення всіх акваторій портів росії — зоною воєнних ризиків», — резюмують у ФРУ.

Як відомо, раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо рф не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські — вони можуть перевозити військові вантажі.

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УНІАН За матеріалами:

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