«Роснефть» бере під контроль найбільше родовище рідкісноземельних елементів у росії — Reuters Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

«Роснефть» бере під контроль найбільше родовище рідкісноземельних елементів у росії — Reuters

Найбільший російський виробник нафти «Роснефть» (ROSN.MM) придбав Томтор, найбільше в країні родовище рідкісноземельних металів.

Про це що в середу повідомлено в реєстрі компаній, після того, як путін минулого року закликав прискорити розробку родовища пише Reuters.

Томтор, розташований на півночі сибірського регіону Якутії, є ключовим проєктом у планах росії щодо збільшення виробництва металів, що використовуються в оборонній промисловості, а також у виробництві мобільних телефонів та електромобілів, з метою зменшення залежності від імпорту з Китаю.

Згідно з офіційним державним реєстром російських компаній, «Роснефть» на чолі з Ігорем Сечиним, давнім союзником путіна, 20 травня отримала повний контроль над оператором проєкту, компанією «Восток Інжиніринг».

Як пише видання, у листопаді путін звинуватив оператора родовища Томтор у затримці розробки родовища, запропонувавши йому або залучити інвестиції, або звернутися за допомогою до третіх сторін, зокрема до держави. До конфлікту в Україні росія планувала інвестувати 1,5 мільярда доларів у рідкісноземельні корисні копалини, прагнучи стати найбільшим виробником після Китаю до 2030 року.

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